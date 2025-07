Ferie og så alligevel ikke…

Pave Leo møder folk i Castel Gandolfo og skruer ned for aktiviteterne.

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Pave Leo opholder sig p.t. og indtil søndag den 20. juli på den pavelige residens i Castel Gandolfo uden for Rom. Han kom til byen den 6. juli efter Angelusbønnen på Peterspladsen og blev budt velkommen af borgmester Alberto De Angelis, der tidligere havde udtrykt håb om, at det igen vil blive en fast tradition i byen med pavelige sommerbesøg, hvor paven kan møde områdets befolkning i for eks. skoler og hospitaler, beretter Il Sole 24 Ore. Her følger lidt om, hvad paven foretager sig i Castel Gandolfo.

Onsdag den 9. juli fejrede pave Leo messe sammen med Vatikanets ansatte på stedet i den park, der hører til det pavelige palæ. Messen blev fejret med et nyt sæt bønner – forberedt under pave Frans – for fejringen af skaberværket. Der blev ved begyndelsen af messen bedt for omvendelse både inden for og uden for Kirken og for større bevidsthed om vores fælles pligt til at vise omsorg for jorden - ”vores fælles hjem”. Messen blev fejret ved et alter, der var stillet op mellem en madonnastatue og pave Pius XI’ s hjem i haverne ved paveslottet. Pave Leo talte under messen om de troendes profetiske kald til at bekæmpe destruktive magter i verden: ”Vi ser mange naturkatastrofer næsten hver eneste dag i verden og på mange steder. De skyldes til dels også, at mennesket overskrider grænser med dets livsstil. Derfor må vi spørge os selv, om vi lever i denne omvendelse eller ej – vi trænger så meget til den!”

På det sted, hvor messen blev fejret, kom paverne Johannes Paul II og Benedikt XVI hver dag under deres sommerophold i Castel Gandolfo. Pave Benedikt fodrede gerne de japanske karper i dammen med et stykke brød, skriver vatikanisten Gian Guido Vecchi i Corriere della Sera. Senere samme formiddag modtog pave Leo den ukrainske præsident Zelinskyj i audiens i Villa Barberini, hvor paven bor, mens han er i Castel Gandolfo. Han havde tidligere mødt ham i Vatikanet – senest den 18. Maj i år.

Pavernes yndlingssted

Der er for kort tid siden anlagt en tennisbane, og der foregår i øjeblikket vedligeholdelsesarbejder på det 55 hektar store område, hvor det pavelige palæ, villa Barberini og det pavelige observatorium ligger sammen med stiftelsen Laudato Si´. Bortset fra en pause på 60 år mellem Italiens samling i 1870 og Lateranpagten i 1929 har Castel Gandolfo gennem de sidste 400 år været et af pavernes yndlingssteder. Her havde Pius XI planer om at indrette et mønsterlandbrug, der kunne være forbillede for andre, og Pius XII opholdt sig på stedet i månedsvis. I 1949 proklamerede han her jomfru Maria som værnehelgen for carabinierekorpset (et militært korps med politiopgaver) med et dokument, der blev underskrevet i Castel Gandolfo den 11. november, og pave Pius døde her den 9. oktober 1958. Pave Johannes Paul II tilbragte sammenlagt 4 år her, fortæller kardinal Semeraro, tidligere biskop af Albano i 16 år og nuværende præfekt for dikasteriet for helgenkåringer, til Corriere della Sera.

Messe og Angelusbøn søndag

Søndag den 13. juli fejrede paven søndagsmessen i den lokale sognekirke, San Tommaso da Villanova, hvor han prædikede over dagens tekst om den barmhjertige samaritan.

“ Denne fortælling bliver ved med – også i dag – at udfordre os. Den stiller spørgsmål til vores liv, den rusker vores sovende eller distraherede samvittighed ud af dens søvn, og den provokerer os stillet over for risikoen for en bekvemmelighedstro, der udadtil overholder loven, men ikke er i stand til at føle og handle med den samme medfølelse som Gud har. Medfølelsen er i centrum for lignelsen”, sagde pave Leo i sin prædiken.

I Angeluskatekesen efter messen gik pavens tanker til folk, der lider under krig. Han sammenlignede med lignelsen om den barmhjertige samaritan og talte om folk, der er “ofre for undertrykkende politiske systemer, for en økonomi, der tvinger dem ud i fattigdom, for krig, der dræber deres drømme og deres liv”.

Besøg hos carabinierierne og clarisserne i Albano

Tirsdag den 15. juli kl. 9 om morgenen fejrede pave Leo messen sammen med carabinierierne i kapellet i deres kaserne i Castel Gandolfo. “Vær i denne tid med krig og vold trofaste over for det, I har aflagt ed på som statens tjenere. Svar på forbrydelse med lovens og ærlighedens styrke”, sagde paven.

I messen deltog den italienske forsvarsminister og carabinieriernes øverstkommanderende. Paven mindedes 75-års dagen for at Jomfru Maria Virgo fedelis blev proklameret som carabinieriernes værnehelgen i en periode, der var præget af “moralsk og materiel genopbygning”. Han så Marias troskab over for Gud som et billede på den trofasthed, enhver carabiniere bør have over for sit land og det italienske folk.

Som eksempel på en carabiniere, der ofrede sit eget liv i trofasthed over for sin tjenestepligt, nævnede paven Salvo D’Acquisto, der er erklæret venerabilis som første skridt på vejen mod en saligkåring. Han citerede Augustins ord om at «Maria var salig fordi hun lyttede til Guds Ord og omsatte det til praksis».

Efter messen fortsatte paven til clarisserne i Albano, hvor han talte med søstrene i deres kapitelsal. Før afskeden bad han Fadervorog Ave Maria sammen med dem. “Det er smukt, at Kirken kender jeres liv” sagde paven og kaldte deres liv i klostret for “et dyrebart vidnesbyrd” Nonnerne modtog en kalk og en patene fra paven og overrakte ham en ikon med Kristi ansigt.

I nyere tid har det været en fast tradition, at paven besøger clarisserne i Albano. Tidligere har Paul VI, Johannes Paul II, Benedikt XVI og Frans besøgt deres kloster.