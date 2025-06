Leo XIV og Vladimir Putin har talt i telefon sammen

Direktøren for Vatikanets pressetjeneste har bekræftet samtalen onsdag eftermiddag. Paven appellerer til, at Rusland kommer med en fredsgestus.

Vatican News

Onsdag eftermiddag “var der en telefonsamtale mellem pave Leo XIV og præsident Putin”. Det bekræftede Matteo Bruni, leder af Vatikanets pressetjeneste, onsdag aften. “I løbet af telefonsamtalen blev der udover de spørgsmål, der er af fælles interesse, særligt fokuseret på situationen i Ukraine og på freden. Paven kom med en appel om, at Rusland viser en gestus, der kan hjælpe til fred. Han understregede vigtigheden af dialog for at skabe positive kontakter og søge løsninger på konflikten”.

Man talte i øvrigt om “den humanitære situation, om nødvendigheden i at hjælpe der, hvor det er nødvendigt, om de fortsatte anstrengelser for udveksling af fanger og værdien af det arbejde, kardinal Zuppi gør i den henseende”. (Pave Frans udnævnte i 2023 kardinal Zuppi, ærkebiskop af Bologna, til særlig fredsudsending til Ukraine).

“Pave Leo – konkluderede Bruni – refererede til patriark Kirill, takkede for de hilsener, han modtog ved starten af sit pontifikat, og understregede, at de fælles kristne værdier kan være et lys, der kan hjælpe med at søge freden, forsvare livet og søge en virkelig religiøs frihed”

Oversættelse – Lisbeth Rütz - Vatikanstaten