Gammel tradition genoptages

Pave Leo XIV tilbringer juli måned i Castel Gandolfo.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Den 6. juli flytter pave Frans til den pavelige sommerresidens i Castel Gandolfo ca. 25 kilometer uden for Rom. Pave Frans gjorde den i 2016 til museum. Der vil hverken være private eller offentlige audienser i resten af juli måned før den 30. juli. Paven vender kortvarigt tilbage til Castel Gandolfo den 15. august, skriver Salvatore Cernuzio i Vatican News.

Pavens beslutning blev offentliggjort tirsdag den 17. juni. Dermed imødekommer han et længe næret ønske fra byens befolkning. Så sent som den 29. maj aflagde pave Leo et overraskende besøg i byen.

Pave Frans brød den lange tradition med, at paverne holdt sommerferie i Castel Gandolfo og tilbragte hele sommeren i Casa Santa Marta. I 2023 indstiftede pave Frans på stedet Borgo Laudato Si’ – en institution der skal bidrage til økologisk opdragelse, fortæller Salvatore Cernuzio videre.

“Vatikanet nummer 2”

Pave Johannes Paul II kaldte kærligt paladset i Castel Gandolfo for “Vatikanet nummer 2”. I Castel Gandolfo lå under romerriget Albanum Domitianum, kejser Domitians villa. Senere boede den hertugelige slægt Gandolfo på stedet, der ligger ved Albano-søen. Pave Urban VIII lod slottet genopbygge mellem 1623 og 1644. De pavelige villaer dækker med de tilhørende parker i dag et område på 55 hektar og omfatter det apostoliske palads, Villa Barberini og Villa Cybo. Paladset huskes måske bedst for sin balkon – for det var hér, Benedikt XVI viste sig for sidste gang som pave. Her tilbragte han omkring en måned efter sin abdikation i 2013, før han vendte tilbage til Vatikanet for at tilbringe sine sidste år på Mater Ecclesiae klostret i Vatikanets haver.

Messer og angelusbøn i juli

Under sit sommerophold vil paven søndag den 13. juli fejre messe i kirken San Tommaso da Villanova i Castel Gandolfo. Kl. 12 vil han recitere angelusbønnen på Piazza della Liberta` foran det apostoliske palads. Søndag den 20. juli kl. 9.40 følger en messe i katedralen i Albano, den kirke som daværende kardinal Prevost fik som titulærkirke, da han blev kardinal. Samme dag vil paven kl. 12 igen recitere angelusbønnen på Piazza della Liberta`. Senere på dagen vender han tilbage til Vatikanet.

Pavens program i august

Den 15. august på festen for Marias Optagelse i himlen – vil paven kl. 10 igen fejre messen i San Tommaso da Villanova – derefter kl. 12 beder han angelusbønnen på piazza della Libertà. Om eftermiddagen vender han tilbage til Vatikanet.