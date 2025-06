Den gensidige tillid mangler

Statssekretær Parolin udtrykker skepsis over for fredsmuligheder i Ukraine.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Statssekretær Pietro Parolin udtrykker onsdag den 4.6. i følge Vatican News “tristhed” og “smerte” over, at det pt. ikke synes muligt at finde løsninger i krigen mellem Ukraine og Rusland. “Jeg tror, det grundliggende problem er at genskabe et tillidens klima mellem de to parter. Det er det, der dybest set mangler. Den ene stoler ikke på den anden, derfor er man ikke parate til at gøre indrømmelser Og det er derfor vigtigt, at der er dette klima, som tillader, at man taler med hinanden på en direkte, på en konstruktiv måde”.

Parolin giver udtryk for nødvendigheden af “at opbygge et forhold, hvor man tager små skridt og kommer hinanden i møde”. “Jeg tror, at i alle forhandlinger er der en kompromisets vej, der skal tages, og det er kompromiset og respekten for de andres engagement, der hjælper med at bygge tilliden op”.

I følge dagbladet Corriere della Sera meddelte Kreml onsdag gennem nyhedsbureauet Interfax, at Putin og pave Leo XIV havde haft en telefonsamtale. Her udtrykte Putin sin værdsættelse af, at pave Leo har tilbudt bistand fra Vatikanet til at løse konflikten mellem Rusland og Ukraine “med diplomatiske og politiske midler”. Putin anklagede i følge Corriere della Sera Kiev for at eskalere konflikten.

“Et betydeligt skridt fremad”

Dagbladets vatikanist Gian Guido Vecchi kalder telefonsamtalen “et betydeligt skridt fremad” efter et tiltagende køligt forhold mellem Vatikanet og Moskva.

Pave Frans modtog Putin i audiens tre gange – i 2013, 2015 og 2019, men fik ham ikke i tale efter den russiske invasion af Ukraine den 24. februar 2022. I følge bladet var den sidste telefonsamtale mellem Putin og paven så vidt vides den 17. december 2021, hvor Putin ringede til paven for at lykønske ham med fødselsdagen. Heller ikke pavens udsending kardinal Matteo Zuppi mødtes med Putin på sin fredsmission til Moskva i 2023 og 2024.

Som eksempel på at Den hellige Stol har givet husly til forhandlinger med positiv udgang nævner Vecchi forhandlingerne i Vatikanet mellem den daværende præsident Barack Obama og den cubanske Raul Castro. Resultatet blev ophævelsen af embargoen den 17. december 2014.