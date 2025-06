Dato på Carlo Acutis´helgenkåring

“Guds influencer” kanoniseres sammen med Pier Giorgio Frassati den 7. september

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Carlo Acutis vil blive kanoniseret den 7. september sammen med Pier Giorgio Frassati. Det fik Carlos mor, Antonia Salzano, at vide af postulator (den ansvarlige for dokumentationen af Carlos hellighed) få minutter før nyheden gik ud til alle medier. Beslutningen blev offentliggjort under konsistoriet (samling af kardinalerne) torsdag den 13. juni. Kanoniseringen, der skulle have fundet sted den 27. april, blev udskudt på grund af pave Frans’ død den 21. april.

Carlo Acutis døde af leukæmi i 2006 i en alder af 15. år. Han havde ønsket at blive begravet i Assisi, hvor familien havde et hus og opholdt sig meget, men blev oprindeligt begravet i junifamiliegravstedet i Ternengo i Piemonte. I 2007 blev han genbegravet på kirkegården i Assisi, og i 2019 fandt han sit sidste hvilested i Cappella della Spogliazione ved Santa Maria Maggiore kirken i Assisi. Her ligger han i et glasskrin – klædt som en moderne teenager i jeans, sneakers og sweatshirt.

“De har meget til fælles”

“Det er to unge drenge, der appellerer til de unge. At samle de to kanoniseringer tager ikke noget fra nogen af dem. Jeg tror, de har meget til fælles – også Frassati elskede som min søn – eukaristien”, siger Carlos mor, Antonia Salzano, i en kommentar til det katolske dagblad Avvenire. “Jeg ved, at paven holder af Carlo og kender ham, for i sanktuariet Eten i Peru, hvor Robert Francis Prevost levede længe, er der en relikvie af Carlo. Han dyrkes meget der, og jeg er sikker på, at også pave Leo XIV har en stærk kærlighed til eukaristien. De to historier fletter sig ind i hinanden”. Antonia Salzano udtrykker tilfredshed med, at der er fundet en dato, og at begge Carlos forældre kan være til stede ved kanoniseringen af deres søn.

Hun ser ventetiden på kanoniseringen som en god anledning til personligt at overveje, hvor langt man selv er kommet på vejen mod hellighed. Carlo var ved sin død forældrenes eneste barn; men efter hans død blev Antonia Salzano gravid som 44-årig og fødte tvillinger som forudsagt af Carlo.

Et ganske særligt barn

I 2024 fortalte Carlos mor om hans barndom i et interview med dagbladet Corriere della sera. “ Allerede som lille var der noget særligt ved den måde, han opførte sig på. Han var altid tidligere udviklet end sine små venner, fætre og også mine tvillinger. Som tre måneder gammel sagde han sit første ord, og det overraskede os meget. Da han var fem måneder, kunne han allerede tale. Til at begynde med var vi overraskede. Indtil da havde jeg kun været i kirke nogle få gange – det skete kun, da jeg blev døbt, firmet og da jeg giftede mig. Min mand kom der lidt mere, hans familie var katolsk, nogle gange gik han til messe om søndagen sammen med sine forældre. Vi var ikke imod troen, vi var bare vant til at undvære den”, siger Antonia, der inspireret af Carlo nu er troende katolik.

Mirakuløs helbredelse af ung kvinde

Allerede under Carlos begravelse skete det første mirakel, fortæller hans mor. En kvinde, der havde en kræftsvulst og skulle have kemoterapi, blev helbredt.

Kirken har under saligkåringsprocessen anerkendt et mirakel, der skete i 2022. En 23-årig pige fra Costa Rica, der studerede i Firenze, fik en alvorlig hjerneskade efter et styrt på sin cykel. Der var ingen udsigt til helbredelse for hende. Så tog hendes mor Liliana til Assisi. Her bad hun ved graven og efterlod et brev. Da moderen kom tilbage, trak datteren vejret uden hjælp fra respirator. Hun blev helbredt og er nu ved at afslutte sine studier.