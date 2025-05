Pave Leo modtager de italienske fodboldmestre

S.C.C. Napoli mestre for fjerde gang.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Pave Leo modtog tirsdag spillere, trænere og ledere fra S.C.C. Napoli i audiens. Klubben vandt fredag serie A og blev dermed italienske fodboldmestre for fjerde gang.

I sin tale sagde paven bl.a. følgende: “ Vi ved alle, hvor populær fodbold er i Italien, ja i hele verden. Og også set ud fra dette perspektiv forekommer det mig, at den sociale værdi af en begivenhed som denne, der tæller mere end det rent teknisk-sportsmæssige, er et eksempel på et hold – i udvidet betydning- der arbejder sammen og hvor de enkeltes talenter stilles i helhedens tjeneste.

En sidste ting ligger mig på hjerte, når jeg benytter mig af denne lejlighed. Det drejer sig om det opdragelsesmæssige. Desværre er det sådan, at når sport bliver til business, risikerer den at tabe de værdier, der gør den opdragende, og den kan ligefrem få den modsatte virkning. Man må overvåge dette, specielt når man har at gøre med unge. Jeg appellerer til forældre og sportsledere – man må være opmærksomme på den moralske kvalitet i sportsoplevelsen, når der konkurreres, for det handler om de unges menneskelige vækst. Jeg tænker, vi har forstået hinanden, og at der ikke er behov for så mange ord.

Jeg takker jer for jeres besøg. Og endnu en gang komplimenter til jer! Også fra en dame, der i disse dage laver mad til mig. Hun ønsker jer det allerbedste! Fru Rosa, der er en stor fodboldfan, ville også gerne være her!

Herren velsigne jer og jeres familier. De bedste ønsker for jer!”

Sejr på hjemmebane

S.C.C. Napoli vandt på hjemmebane over Cagliari med 2-0. Mesterskabet blev først afgjort i sidste spillerunde med ét point ned til Inter. Napoli blev sidst mestre i 2023 efter 33 år og havde en skuffende sæson fra 2023 – 2024, hvor man sluttede på 10.pladsen. Kampen blev vundet på Stadio Diego Maradona – opkaldt efter den legendariske argentiner, der i 1986 blev kåret til verdens bedste fodboldspiller. Han spillede for Napoli fra 1984-1991. Her var han med til at vinde de italienske mesterskaber i 1987 og 1990. Han nåede at spille 259 kampe for Napoli og score 115 mål. S.C.C. Napoli blev grundlagt i 1926 og kan altså til næste år fejre 100- års jubilæum.

Mandagens jubelfest i Napoli

Mange skoler var lukkede, og mange fra byens kontorer havde taget sig en halv fridag, da omkring 200.000 jublende napolitanere mandag eftermiddag modtog de nyslåede mestre, der sammen med deres familier kørte igennem byen i åbne busser, fortæller Corriere dello Sport. Holdet blev ført til sejr af træneren Antonio Conte – den første træner i Italien, der har vundet mesterskabet for tre forskellige klubber. Som den første dansker vandt Philip Billing serie A sammen med Napoli. Billing er pt. udlejet til Napoli fra den engelske klub A.F.C. Bournemouth.