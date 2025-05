Ønske om videreførelse af reformerne

Overblik over drøftelserne på sidste generalkongregation tirsdag

Salvatore Cernuzio – Vatikanstaten

Oversættelse: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

173 kardinaler – heraf 130 med valgret - samledes mindre end 24 timer før Extra Omnes (alle udenfor - indledningen til at alle andre end kardinaler og det personale, der skal betjene dem, trækker sig tilbage ved begyndelsen til konklavet) onsdag. Under den 12. og sidste generalkongregation samledes kardinalerne i synodeaulaen. Der kom 26 indlæg på ca. 5 minutter hver - størstedelen af disse drejede sig om at skitsere, hvad det er for en pave, Kirken har brug for.

Man ønsker sig en pave, der kan være “ brobygger, dvs. en der bygger broer og er hyrde, en mester i menneskelighed og ansigtet på en samaritansk kirke”, en pave, der “ i tider med krig, vold og dyb polarisering “ kan være “ tegn på barmhjertighed, synodalitet og håb”, sagde Matteo Bruni, chef for Vatikanets presseafdeling, ved dagens briefing.

Pave Frans’ reformer skal videreføres

Man talte om, at de “reformer”, som pave Frans har sat i gang, skal videreføres, dvs. kampen mod misbrug og for økonomisk transparens, reorganisering af kurien, synodalitet, engagementet i fredens sag og omsorgen for Skaberværket. (Disse sidste temaer blev berørt med henvisning til Fratelli tutti og Laudato si´). Kirken føler et dybt, fælles ansvar for disse områder. Et centralt tema i refleksion over dette er fællesskabet, påpeget som et væsentligt kald for den nye pave. Der aftegnede sig profilen af en pave, der er hyrde, en mester i menneskelighed, i stand til at inkarnere ansigtet på en samaritansk kirke, en kirke der er tæt på menneskers behov og deres lidelser. I tider, der er prægede af krig, vold og stærk polarisering, mærker man et stærkt behov for en åndelig leder, der byder på barmhjertighed, synodalitet og håb.

Generalkongregationens temaer

Nogle indlæg var af kanonisk karakter, dvs. de reflekterede over pavens beføjelser. Temaet om splittelse i Kirken og i samfundet og “måden at være kardinaler i Kirken på” blev også diskuteret. Et andet tema var “nærheden til de fattige” med tanke på verdensdagen for de fattige, som pave Frans har indstiftet. Denne verdensdag ligger på symbolsk vis tæt på Krist Konges Fest. Blandt de andre temaer var nødvendigheden af at give møderne i kardinalkollegiet mere betydning, når man samles til konsistoriet, den kristne initiation og formning som “missionæriske handlinger”, det vidnesbyrd som troens martyrer har aflagt i konfliktfulde områder og hvor der er sat grænser for den religiøse frihed. Endvidere berørte man ønsket om en fælles dato for påskefejringen i dette år, hvor 1.700 års junilæet for koncilet i Nikæa fejres. Man læste også en deklaration op, hvor kardinalerne opfordrer de parter, der er involverede i konflikter, til en permanent “våbenhvile” og til de forhandlinger, det haster så meget med. Deklarationen blev til som følge af et forslag fra en af de tilstedeværende kardinaler, derefter redigeret af sekretariatet og så vedtaget af kongregationen.

Annullering af fiskerringen

Derefter blev pave Frans’ fiskerring annulleret ved et påstemplet kors. På fiskerringen i forgyldt sølv var der en inskription med Peter med nøglerne i hånden (jvf. Lukas 5,1-11). Ringen blev annulleret sammen med det blysegl, som den nyvalgte pave modtager under sin indsættelsesmesse. Annulleringen foregik tirsdag formiddag i synodeaulaen under overværelse af camerlengoen Kevin Farrell og kardinalkollegiet.

Onsdagens program

Programmet for onsdag den 7. og torsdag den 8. blev afsløret. Onsdag fra kl. 10 fejres messen “pro eligendo Pontifice”. Den præsideres af kardinalkollegiets dekan Giovanni Battista Re. Om eftermiddagen kl. 16.30 går processionen med kardinalerne til Det Sixtinske Kapel. Kardinalerne vil gå efter rang. Først kommer diakonkardinalerne, så presbyterkardinalerne og så bispekardinalerne. Under processionen afsynges Veni,creator Spiritus (Kom Skaberånd). I kapellet aflægger kardinalerne ed på at følge reglerne. Pater Raniero Cantalamessa, pavelig husprædikant emeritus, vil komme med en bibelmeditation og først på aftenen følger den første afstemning.

Torsdag formiddag mødes kardinaler med valgret før kl. 8 i det apostoliske palads for at fejre messe og bede Laudes i Cappella Paolina. Kl. 9.15 trækker de sig tilbage i Det Sixtinske Kapel for at bede tidebøn og stemme igen. Der vil være frokost omkring kl. 12.30 i Santa Marta. Kl. 15.45 går man hen mod Det apostoliske Palads og kl. 16.30 trækker man sig tilbage til Det Sixtinske Kapel for at stemme igen. Omkring kl. 19.30 følger vesper. Bønner og tekster vil være på latin, understreger Bruni. Tidspunkter for røgsignaler vil være omkring kl. 12 og om aftenen ca. kl. 19.