Mesterværk i blomster og stedsegrønt

Efter to ugers arbejde er Leo XIV’ s våbenskjold blevet til blomsterbed i Vatikanhaverne.

Vatican News

Et blomsterbed med pave Leo XIV’ s våbenskjold er nu færdiganlagt i Vatikanets haver. Besøgende vil kunne beundre det på afstand oppe fra Peterskirkens kuppel. Bedet ligger på et område ved guvernørpaladset på skråningen ned mod apsis i Peterskirken.

Våbenskjoldet er designet og blomsterbedet færdigplantet af Vatikanets gartnere i løbet af to uger. Gennemsnitlig to mand har hver dag arbejdet med opgaven.

Rammen

Våbenskjoldet er en mosaik af hundredvis af planter. Strukturen i rammen for våbenskjoldet er den samme som for pave Frans. Mitraen er genskabt med Buxus sempervirens (almindelig buksbom) mellem to guld- og sølvnøgler, der forbindes med et rødt bånd. Guldnøglen er gengivet med Euonymus Aureus (gulbroget benved), der skal trimmes regelmæssigt for at bevare dværgvæksten og den gullige farve. Sølvnøglen er genskabt med Helichrysum italicum (karryplante), der skal skiftes mindst en gang om året for at bevare sin farve. De røde bånd, der forbinder nøglerne, består af Iresine brillantissima (blodblad) om sommeren og Viola cornuta hornviol) om vinteren. Til paveskjoldet, der er delt i to diagonale halvdele, er der brugt forskellige planter. Øverst til venstre på baggrund af en blå farve er der afbildet en hvid lilje som symbol på renhed og jomfruelighed for at minde om Jomfru Maria.

Augustinerordenens emblem

Den blå baggrund udgøres af 400 planter Ageratum blue Star (blåkvast). Liljen er skabt af 50 planter af Helichrysum italicum (karryplante), der er forøget med stiklinger af gartnerne fra de pavelige drivhuse. I den anden del af skjoldet på lys baggrund ses nederst augustinerordenens emblem – et hjerte gennemboret af en pil anbragt på en bog. Det henviser til den hellige Augustins omvendelse og symboliserer Guds Ord, der gennemborer den hellige kirkedoktors hjerte. Her læses sentensen: Vulnerasti cor meum Verbo tuo (du gennemborede mit hjerte med dit Ord).

Til den lyse halvdel af våbenskjoldet er der blevet brugt 400 planter af Begonia semperflorens (stedseblomstrende begonia) med hvide blomster. Hjertet er skabt med planter af Iresine lindenii (blodblad) og forøget med stiklinger fra de pavelige drivhuse. Genskabelsen af bogen i metalplader er sket i samarbejde med Vatikanets smede. Indeni er der anbragt røde lavasten, og til den hvide farve er der brugt hvidt grus.

Oversættelse og redigering – Lisbeth Rütz – Vatikanstaten