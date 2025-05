Smerte over Gaza

Leo XIV: “Stop krigshandlingerne! Børn og syge betaler prisen”

Salvatore Cernuzio Oversættelse – Lisbeth Rütz Vatikanstaten

Ved afslutningen af sin første generalaudiens onsdag fremsætter paven en appel angående den “stadig mere bekymrende” situation i Gazastriben, hvor angrebene ikke stopper og folk dør af sult. Paven opfordrer til at “Tillade adgang for humanitær hjælp til nødlidende”. Han beder alle troende om at bede rosenkransen for fred, for at “skabe fred i deres hjerte”. Paven sender en tanke til pave Frans en måned efter hans død: “Vi husker ham med så stor taknemmelighed”.

“Situationen i Gazastriben bliver mere og mere bekymrende og smertefuld. Jeg fornyer min appel, der er affødt af dyb smerte, om at tillade adgang for humanitær hjælp til nødlidende og gøre en ende på krigshandlingerne, hvis forfærdende pris betales af børn, gamle og syge”.

Gaza- området har i halvandet år været synonym for død, vold, ødelæggelse, sult; en enklave, der p.t. angribes og ødelægges af “Gideons kampvogne”, den massive israelske militæroperation, der er i gang.

At så håb i en verden, der er såret af had

Allerede søndag i Regina Coeli-bønnen ved afslutningen af den messe, der indledte pontifikatet, informerede paven om, at i Gazastriben “lider de børn, familier, og gamle, der har overlevet, af sult”. Onsdag rettede han igen en anklage mod de voldshandlinger, der forhindrer, at man når en “afvæbnet og afvæbnende” fred – noget han har bedt for, siden han første gang viste sig i velsignelsesloggiaen.

I en verden, der er splittet og såret af had og krig, kaldes vi til at så håb og bygge fred op!

Nødtilstand og nye angreb på området

Hvad paven sagde onsdag på italiensk efter en hilsen på flere andre sprog kommer, mens lastbiler, belæssede med humanitær hjælp til Gaza, endnu venter ved grænseovergangen Kerem Shalom på at nå de steder, hvor hjælpen skal uddeles. Det beretter kilder i området. Tirsdag meddelte Israel, at det ville tillade indrejse af 93 lastbiler i området, men i følge informationer fra lokale er et dusin lastbiler fra Unicef og fem fra De Forenede arabiske Emirater udover et ikke nærmere angivet antal lastbiler fra De Forenede Nationers Fødevareprogram endnu ikke kommet til udleveringsstederne.

Mens der spredes hypoteser om en overlagt forsinkelse, anklages der om utilstrækkelig hjælp og om en åbning, der slet ikke er nok. Katastrofens enorme omfang taget i betragtning taler nogle også om risikoen for hungersnød. “Der er cirka 14.000 børn, der vil dø inden for de næste 48 timer, hvis ikke det lykkes for os at nå ud til dem”, sagde FN-ansvarlig for OCHA (FN´s kontor for koordinering af humanitær indsats) Tom Fletcher til BBC. (Oplysningen er senere korrigeret af OCHA i flg. BBC: “Vi peger på nødvendigheden af at få forsyninger ind for at redde anslået 14.000 spædbørn, der lider af alvorlig akut underernæring i Gaza, som IPC-partnerskabet har advaret om. Vi er nødt til at få forsyningerne ind så hurtigt som muligt, helst inden for de næste 48 timer,”)

Mens dette skete, dræbte et luftangreb fra Israels forsvarsstyrker (Idf) mindst 42 personer i Khan Yunis i den sydlige del af gazastriben. FN-styrker melder, at der er sket et droneangreb fra Israels side i byen Al Mansouri, område for missionen Unifil (De Forenede Nationers midlertidige styrke i Libanon). Unifil minder om nødvendigheden af at “garantere sikkerheden for FN-personalet og respekten for ukrænkelighedsprincippet i de områder, der kontrolleres af FN’ s sikkerhedsstyrker”.

Opfordring til at bede rosenkransen

En “stadig mere bekymrende og smertefuld” situation som pave Leo sagde. Han appellerede til dem, der har det politiske ansvar og regeringsansvar og opfordrede alle verdens troende til at trække bønnens våben. “I denne mariamåned, ville jeg gerne gentage opfordringen fra Jomfruen i Fatima: “Bed rosenkransen hver dag for fred”, sagde paven i sin hilsen til portugiserne på Peterspladsen.

Lad os sammen med Maria bede om, at menneskene ikke lukker sig for denne Guds gave og vælger freden med deres hjerte.

Mindet om pave Frans

Det er ord, der minder om de vedvarende opfordringer fra pave Frans til “ikke at ophøre med at bede for fred”. Og netop til forgængeren, pave Frans, der døde af et slagtilfælde den 21. april, går Leo XIV’ s tanke ved slutningen af generalaudiensen, ledsaget af de 40.000 tilstedeværendes applaus.

Og vi kan ikke afslutte dette vores møde uden med stor taknemmelighed at mindes den elskede pave Frans, der netop for en måned siden vendte tilbage til Faderens hus.