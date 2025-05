Fake News om pave Leo

Paven er ikke ophavsmand til en 36 minutter lang tale på Youtube med et budskab til præsidenten af Burkina Faso. Talen er genereret af AI.

Et falsk engelsksproget budskab som tillægges paven er skabt med kunstig intelligens. Det drejer sig om en tale på ca. 36 minutter, der er lagt op på Youtube af kontoen “Pan African dreams”. Videoen er skabt ved at bruge billederne fra Leo XIV s audiens den 12. maj. Der er brugt en teknik kaldet “morphing”, dvs. den teknik der forandrer billedet ved at tilpasse læbernes bevægelser til ord skabt af kunstig intelligens. Denne video-fake har overskriften “Pope Leo XIV responds to Captain Ibrahim Traoré - A Message of Truth, Justice & Reconciliation”.

De, der ser på videoen, får det indtryk, at den nye pave har rettet en hel offentlig tale til præsidenten af Burkina Faso, Ibrahim Traoré, som svar på et brev fra præsidenten. I videoen kommer pave Leo med dette budskab: “Jeg har læst dine ord, ikke én, men mange gange, og hver læsning har været dybere end den forudgående, for i din stemme har jeg ikke blot mærket en præsidents vrede, men også det retfærdige råb fra et kontinent, der længe har været såret af forladthedens og udbytningens dobbelte klinge”.

Videoen er en del af en serie fake budskaber, som også BBC News beskæftigede sig med den 15. maj. Den er også blevet relanceret i en lidt kortere form og med en ringere billedkvalitet af You Tube kontoen “Nou se Legliz”. Man bemærker, at billedet af paven gentages og at pave Leo under hele budskabets varighed hele tiden bladrer i de samme to ark.

Når man tænker på, hvor mange tekster der tillægges pave Leo og cirkulerer på de sociale medier uden kildeangivelse, er det værd at huske, at alle taler, indlæg og tekster af Leo XIV kan studeres i deres helhed på websiden Vatican.va. Nyheder om hans aktiviteter og videobudskaber kan ses på portalen Vatican News, vaticannews.va. Her er de til rådighed på forskellige sprog, ligesom det også er tilfældet på Vatikanets dagblad L’Osservatore Romano, osservatoreromano.va.

Oversættelse Lisbeth Rütz - Vatikanstaten