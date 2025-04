To mosaikker af Rupnik i Lourdes er blevet overdækket

Mosaikkerne over to af indgangene til mariahelligdommen i Lourdes er blevet dækket til. (AFP or licensors)

Mosaikkerne over to sideindgange til Mariahelligdommen i Lourdes er blevet overdækket. Snart dækkes også mosaikkerne over de to store hovedindgange, meddeler monsignor Jean-Marc Micas, biskop af Tarbes og Lourdes.

Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz

Dagen før åbningen af de franske biskoppers plenarforsamling ved Mariahelligdommen i Lourdes meddelte monsignor Jean-Marc Micas, biskop af Lourdes, mandag den 31.marts, at indgangsdørene til basilikaen med mosaikker af den slovenske ex-jesuit og kunstner Marko Rupnik vil blive overdækkede med paneler af aluminium. Dette, sagde biskoppen af Tarbes og Lourdes, vil gøre det lettere at komme ind i basilikaen “for mennesker der ikke kan gå dens tærskel i dag”. Rupnik er anklaget for psykologisk og seksuelt misbrug af nogle ordenssøstre. Han blev i 2023 udstødt af jesuitternes ordenssamfund, og hans sag har på pavens foranledning været under granskning af Troslæredikasteriet siden oktober 2023

Det drejer sig om “et nyt, symbolsk skridt”, forklarede monsignor Micas i en meddelelse, der blev offentliggjort den 31. marts på sanktuariets website. I meddelelsen blev det præciseret, at i jubelåret har biskoppen underskrevet et dekret “for at meddele, at sanktuariet i Lourdes er et af to steder i bispedømmet, hvor man kan opleve jubelåret og modtage fuldt aflad”. Derfor var han af den opfattelse, at “ det at gå gennem indgangsdørene til basilikaen burde være på højde med øjeblikkets symbolske karakter”.

Fra den 31. marts er mosaikkerne over de to sideindgange blevet dækket af aluminiumspaneler. Biskoppen sagde, at “de to store centrale indgange vil blive dækket om nogle dage, før valfartssæsonen begynder i Lourdes”.

For monsignor Micas drejer det sig om “det andet skridt” efter at det allerede den 2. juli sidste år var blevet besluttet, at mosaikkerne ikke mere ville blive oplyst under processionerne om aftenen. Sanktuariets talsmand David Torchiala meddelte, at der p.t. ikke er blevet taget nogen beslutning med hensyn til basilikaens andre mosaikker.

I mellemtiden er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal reflektere over og ledsage biskoppen i hans beslutninger. “Vi foretrækker en rolig start –frem for en start hvor vi er udsat for forskellige slags pression. Vi arbejder med et langt perspektiv, for ofrene, for Kirken, for Lourdes og for dens budskab til alle”, siger monsignor Micas.

Det handler om omsorg og respekt

Allerede sidste år udtalte biskoppen i juli: “ det ville være at foretrække, hvis disse mosaikker blev fjernet”. Fjernelsen af mosaikkerne skulle ses som en form for omsorg og respekt for den tidligere jesuits formodede ofre. Han udtalte også dengang, at han endnu ikke anså tiden for at være “moden” til at beslutte en eventuel fjernelse af mosaikkerne.

Mosaikkernes fremtid er uafklaret

Prælaten udtalte sidste år, at der er “meget delte og ofte polariserede meninger” om mosaikkerne. “Skal mosaikkerne blive der hvor de er? Skal de ødelægges? Skal de fjernes eller udstilles et andet sted? Der er ikke enighed om nogen af forslagene. “

For sit eget vedkommende var biskoppen af Tarbes klar i mælet: “ Denne situation har intet at gøre med andre værker, hvor ophavsmanden og ofrene er døde og nogle gange har været det i århundreder. Her lever ofrene, og det gør skaberen af værket også. I øvrigt har jeg i løbet af disse måneder forstået, at det ikke tilkommer mig at ræsonnere over et kunstværks status, over dets moralske karakter”, meddelte biskoppen sidste år i et kommuniké i juli.

Ved samme lejlighed gav han udtryk for, at sanktuariet er der for at tage mod alle lidende, også ofre for forskellige former for misbrug:” I Lourdes skal de lidende og de sårede, som har behov for trøst og genopbygning, have førstepladsen”.

Har udsmykket kirker over hele verden

Rupnik er en meget kendt mosaikkunstner i den katolske verden. Udover Mariahelligdommen i Lourdes har han blandt andet udsmykket Saint John Paul II National Shrine i Washington D.C., Redemptoris Mater kapellet i Vatikanets apostoliske palads, sanktuariet i Fatima, kirken under sanktuariet for padre Pio i San Giovanni Rotondo og Almudena katedralen i Madrid.