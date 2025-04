Positiv udgang på møde mellem Vance og Vatikanet

Uenigheder om humanitære spørgsmål nedtonet.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Påskelørdag den 19. april mødtes den amerikanske vicepræsident, James Davis Vance, med Vatikanets statssekretær Pietro Parolin og Vatikanets “udenrigsminister” Paul Richard Gallagher, meddeler Vatikanets pressekontor. Det meddeles, at der under mødet var en “hjertelig samtale” mellem parterne og at der blev udtrykt tilfredshed med de gode, eksisterende relationer mellem USA og Den hellige Stol. Den fælles forpligtelse til at arbejde for beskyttelse af religions- og samvittighedsfrihed blev gentaget, og der blev udvekslet synspunkter om den internationale situation, specielt i de lande, der er ramt af krig, oplyser meddelelsen. Man drøftede “vanskelige humanitære situationer” – specielt omkring migranter, flygtninge og fange. Andre punkter “af fælles interesse” blev diskuteret og der blev udtrykt anerkendelse af det arbejde, Den katolske Kirke i USA gør for de sårbare i samfundet.

I en kommentar skriver det italienske dagblad Corriere della Sera, at hemmeligheden bag den “hjertelige” dialog ligger i den sidste sætning fra Vatikanets note: “Man ønskede sig et afbalanceret samarbejde mellem staten og Den katolske Kirke i De forenede Stater. Kirkens værdifulde bidrag til samarbejdet blev anerkendt”.

Den gyldne regel for Vatikanets diplomati

Bag disse linjer ligger det, dagbladet Corriere della Sera kalder “den gyldne regel for Vatikanets diplomati”. Den senere kardinal, Loris Capovilla, der var sekretær for Johannes XXIII, fortalte om, hvordan paven havde indskærpet, at “man afbryder aldrig de diplomatiske forbindelser, ellers kan man intet gøre”.

“Vances besøg kan i denne forbindelse repræsentere et første skridt mod en afspænding. For paven er det ikke et spørgsmål om politik, men om evangelium. Det viser lignelsen om den gode samaritan, der “bygger et broderskab, som er åbent for alle, uden undtagelse”, skriver Corriere della Sera og henviser til det brev, pave Frans den 10. februar sendte til de amerikanske biskopper.

“Med stormagterne som de første afhænger alt af, hvad staterne vil”, skriver Corriere della Sera, der understreger, at “den stærkestes lov vil ende med at ødelægge alle”. Diplomatiets uskrevne regel “Pacta sunt servanda” – aftaler skal respekteres – udtaler bladet, der skriver, at disse er forudsætningen for fredelig sameksistens.