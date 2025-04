Palæstinensere og israelere skaber blad sammen

+972 fortæller om Mellemøsten under en ny synsvinkel

Roberto Cetera - Tel Aviv

Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz -Vatikanstaten

En gruppe unge israelske og palæstinensiske journalister besluttede at tage et nyt initiativ med fredelig sameksistens mellem de to folk som fortegn. Det gjorde de ved at skabe magasinet +972, der har taget navn efter den landekode, man bruger, når man ringer til Israel og de palæstinensiske områder.

Lederskribent Meron Rapoport fortæller

Israelske Meron Rapoport er sammen med direktør Ghousoon Bisharat - palæstinenser med israelsk statsborgerskab og direktør for magasinet - en af de mest kendte af magasinets lederskribenter. “I de første år behandlede vi først og fremmest de erfaringer, der viste, at de to folk kunne leve fredeligt sammen side om side Men der var også erfaringer om den aggressive og voldelige karakter, som den israelske besættelse har i Palæstina og bosætterområderne. Med tiden steg andelen af undersøgende journalistik i bladet. Den kom efterhånden til at få en voksende popularitet”.

Arbejdssproget er engelsk

Webmagasinet +972, som er skrevet på engelsk, har fået en hebraisk aflægger, der lige så betegnende hedder Local Call og som Meron er ansvarlig for. Local Call er ikke bare en oversættelse til hebraisk af +972. Den har udover de artikler, man har til fælles, sin egen specifikke karakter og handler om problematikker, der hænger mere sammen med det israelske samfund. “Det engelske sprog giver os i stedet adgang til et stort, internationalt publikum og en god udbredelse - også i de palæstinensiske områder. Sandsynligvis er vi det israelskudgivne medium, der læses med størst interesse i de palæstinensiske territorier”, siger han.

Den permanente redaktion udgøres af lidt mere end 10 professionelle journalister; men nettet af medarbejdere er meget stort og omfatter også korrespondenter fra forskellige udenlandske byer og hovedstæder. Udgivelsesboomet for +972 faldt sammen med begyndelsen af krigen i Gaza: Vores arbejde, fortsætter Meron – har også markeret en forskel til de andre medier, både på grund af reportagerne fra vores medarbejdere i Gazastriben, hvor man jo bør huske, at Israel ikke tillader journalister adgang og de undersøgelser, der angik den israelske hærs handlen under krig”.

De vigtigste undersøgelser og Oscar-prisen for “No other land"

Omfattende omtale fik for eksempel to vigtige undersøgelser: den om “Hannibal-protokollen” (den omstridte procedure, der skulle åbne for “ sympatisørangreb” i tilfælde af risiko for gidseltagen) og undersøgelsen af den digitale platform “Lavender” (en AI- anvendelse brugt af den israelske hær som skulle være ansvarlig for det høje antal civile ofre i Gaza) “Denne undersøgelse af A.I. som krigsvåben– tilføjer Meron – har haft mere end en million visninger. de mange citater fra andre vigtige aviser med internationalt ry som for eksempel “Guardian” kan tilskrives denne undersøgelse.

Overskriften blev kendt over hele verden, da de to redaktører af +972, palæstinenseren Basel Adra og israeleren Yuval Abraham, skabte dokufilmen “No other land”, om den systematiske ødelæggelse af de palæstinensiske huse i landsbyen Masafer Yatta. Filmen blev tildelt en Oscar sidst i marts måned i Hollywood.” No other land” er et frygteligt dokument, fortsætter Rapoport, og det er virkelig synd, at israelerne de facto ikke har lov til at se den. Og dette siger meget om det informationsniveau, man har nået i dette land. Mange israelere er uvidende om, hvad der virkelig er ved at ske både i Gaza og i de besatte områder på Vestbredden, og Local Call er blevet til netop for at rette op på denne mangel. Mange israelere er også uvidende om den internationale isolation, som Israel i dag har skabt omkring sig, fordi de israelske aviser ikke taler om det”.

Engagement for fred, demokrati og international retfærdighed

For at fortsætte som uafhængige medier har +972 og Local Call ikke reklamer, og de modtager ikke offentlig støtte. "Det israelske mediesystem er under pres – forklarer Meron Rapoport, og de private tv-kanaler er afhængige af reklamemarkedet, hvor annoncører ikke bryder sig om at være forbundne med synspunkter der er kritiske over for regeringen. Den offentlige kanal planlægger man at privatisere, og det er ikke meget anderledes for de aviser, som regeringen ikke bryder sig om. «Hareetz», den historiske avis på den demokratiske og progressive fløj, har fået frataget enhver form for offentlige reklamer. Og – dette er måske ikke så kendt i Vesten – aviserne er underlagt militær censur. Det er en ting, der selvfølgelig også angår vores reportager fra Gaza. Men disse vanskeligheder mindsker ikke vores engagement i demokrati, fred, social retfærdighed, transparens og frihed til at informere. Alle vores artikler kan tilgås fra websitet www.972mag.com.”.