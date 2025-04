Migranter, transkønnede, fattige og fanger følger paven til graven

Gravstenen afspejler pavens italienske rødder

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Efter begravelsesmessen i Peterskirken lørdag vil en gruppe på ca. 40 migranter, transkønnede, fattige og fanger stå på trappen op til Santa Maria Maggiore-kirken i Rom for at vise pave Frans den sidste ære. De vil stå med en hvid rose i hånden. ”For dem – de ”nederste” i samfundet vil det denne dag være et privilegium at være de nederste. De bliver de sidste, der tager afsked med pave Frans, før hans båre bliver nedsænket mellem Cappella Paolina og Cappella Sforza”, skriver Salvatore Cernuzio i Vatican News. Pave Frans´ grav vil komme til at ligge ved siden af det kapel, hvor der opbevares en ældgammel Maria-relikvie, kaldet Salus Populi Romani (det romerske folks redning). Pave Frans elskede dette billede meget højt og bad altid foran det før og efter sine apostoliske rejser.

En meddelelse fra Den Hellige Stol understreger, at ”de fattige har en særlig plads i Guds hjerte”, og at de også spillede en særlig rolle for pave Frans. Biskop Benoni Ambarus, der sidste år den 26. december stod ved pavens side, da han i anledning af jubelåret åbnede for ”nådens port” i Regina Coeli fængslet i Rom fik sammen med den liturgiansvarlige, monsignor Diego Ravelli, ideen til ”en repræsentation af forskellige slags skrøbelige mennesker, fattige, hjemløse, migranter, fanger eller ex-fanger eller fattige familier”. Til stede vil også være en lille gruppe transseksuelle, som en gruppe søstre følger tæt, forklarer biskop Benoni. Gruppen vil være der for at tage afsked med pave Frans, men også for at takke.

Prælaten nævner, at en af pavens handlinger under pandemien var grundlæggelsen af fonden Gesu`Divino Lavoratore (Jesus, den guddommelige arbejder) i bispedømmet Rom. Fonden er nedsat blandt andet for at hjælpe arbejdsløse og mennesker, der lever under særlig fattige forhold.

Gravstenen kommer fra Ligurien

Pave Frans kommer til at hvile under en gravsten, der afspejler pavens italienske rødder, fortæller kardinal Makrickas, ærkepræst ved Santa Maria Maggiore-basilikaen. Stenarten hedder ardesia. Den er en mørk skiferart og kommer fra et stenbrud ved Lavagna på den liguriske kyst. På stenen vil der være en afbildning af pavens brystkors og hans latinske navn Franciscus. Graven liger tæt på kirkens alter for den hellige Frans. Det var pavens udtrykkelige ønske, fortæller Makrickas, at få en gravsten fra Ligurien, hvor pavens familie på mødrene side stammer fra. I Tigullio blev pavens oldefar Vincenzo Girolamo Savori født i 1850. Han var bedstefar til Regina Maria Savori, pave Frans ´mor.

Nogle af pave Frans´slægtninge bor stadig i området og mødtes med ham i Genua i maj 2017. På fædrene side kom pavens forfædre fra Piemonte.

Franca Garbarino, der leder en sammenslutning af stenbrud i området, fortæller om ardesia: ”Det drejer sig ikke om en ædel sten. Den har altid været folkets sten.” Hun beskriver stenen som et ydmygt, stærkt materiale, der har været brugt til brolægning af stier – et materiale, der ikke trænger sig på og dominerer, men er en god ledsager som pave Frans, der – ofte med stor ydmyghed – lyttede til mennesker i de mest forskellige livssituationer og ledsagede dem.