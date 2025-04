Lange køer ved Peterskirken

Tusinder fra hele verden går forbi pave Frans’ kiste.

Paven lærte mig hvad barmhjertighed er

Francesco kom fra Apulien i Syditalien sammen med sine gamle forældre. Han udtaler til Vatican News: “I dag har det været en pligt for mig at komme for at tage afsked med en pave, der har givet mig så meget. Jeg vil altid huske, at han lærte mig ordet barmhjertighed. Kun gennem barmhjertighed kan vi leve et afklaret liv og hjælpe vores næste. Jeg har sat stor pris på hans kampe for nedrustning og for at tage godt med migranter. Han kæmpede mod krig. Jeg ønsker mig, at stormagterne vil lytte til hans budskab, som der indtil nu ikke er blevet lyttet til”.

Pave Frans og den ortodokse kirke

Marius Krishan, en rumænsk-ortodoks teolog som har studeret ved det pavelige institut for østkirker, var også kommet for at tage afsked med pave Frans. “ Han var den pave, der gav mig økumenisk erfaring. Det var grunden til, at jeg kom til Rom for at tage afsked med ham. For den ortodokse kirke har han haft meget stor betydning”, fortæller Marius. “Til patriark Bartolomæus gav han relikvier fra Sankt Peter, dem der var i Paul VI s privatkapel. Han kom på besøg i Rumænien i Sibiu og Bukarest. Han mødte vores patriark Daniele og så vores nye domkirke. Han besøgte også den græsk-katolske domkirke, hvor han saligkårede de rumænske martyrer, der led under kommunismen. Som ortodoks teolog måtte jeg tage afsked med ham”.

Hun husker pavens smil

“Det føles alt sammen underligt. Jeg har ikke helt forstået endnu, at han er død. Jeg føler mig meget heldig over at jeg kunne komme her og se ham. Mens han var pave slog det mig meget, at han altid smilede, også når han ikke selv havde det godt”, siger knap 14-årige Miriam.

Pavens enkelhed

Annamaria Capasso fra Napoli har levet i Rom siden pave Frans blev valgt i 2013. “Han er en pave, der virkelig har rørt os dybt på grund af det, han udrettede. Når jeg så ham omfavne en skrøbelig person, blev jeg bevæget”, husker hun. “Jeg kunne kun stå ved kisten i nogle få sekunder men det var meget bevægende”, betror hun os. “Hans enkelhed har altid rørt mig meget. Også de svære budskaber han kom med – for eksempel opfordringen til at tage imod migranter. Det kom ubesværet, fra et hjerte, der som hans var rent”.

En pave man lyttede til og efterfulgte

Pietro, der er på ferie i Rom, deler samme følelser: “Pave Frans viste med sin person det han var – nemlig et godt menneske. Vi stod i en lang kø under solen. Men vi er alligevel tilfredse og vil bringe dette minde med os gennem hele livet. Vi lærte ydmyghed af ham. Takket være netop den dyd virker det lettere at gøre det, han bad os om – at respektere mennesker, opføre os ordentligt. Det vi har lært her, glemmer vi ikke”.

En rejse der blev til en velsignelse

Wendy – turist fra USA- er taknemmelig for at have haft mulighed for at tage afsked med paven. “Vi er virkelig blevet velsignede ved at kunne være her i dette øjeblik, ved at kunne komme med en sidste hilsen til vores pave. Vi håbede at kunne møde ham ude mellem mennesker; men i stedet for så vi ham for sidste gang. Vi elskede ham meget, og vi betragter denne rejse til Rom som en virkelig velsignelse. At se ham for sidste gang fik mig til at græde- Jeg føler mig overvældet af følelserne. Af ham lærte jeg at være ydmyg og enkel og at elske alle mennesker”.

Kisten lukkes fredag

Fredag den 25. april vil pave Frans´ kiste blive lukket i Peterskirken under overværelse af pavens nære medarbejdere. Ritualet vil blive ledet af camerlengo kardinal Kevin Joseph Farrell, der har det overordnede ansvar for Vatikanets forvaltning, indtil der er valgt en ny pave. Ritualet foregår efter de retningslinjer i Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nr. 66-81), som pave Frans reviderede i december sidste år. Kardinalerne Giovanni Battista Re, dekan for kardinalkollegiet, Dominique Mamberti, Mauro Gambetti, kardinaler med ansvar for Peterskirken, vil deltage sammen med presbyterkardinal Roger Michael Mahony. Til stede vil også være kardinal, statssekretær Pietro Parolin, tidligere statssekretær Baldassare Reina, nu generalvikar for bispedømmet Rom, Konrad Krajewski, pavens almissegiver, monsignor Edgar Peña Parra, stedfortræder i statssekretariatet Jesus Montanari, vicecamerlengo, monsignor Leonardo Sapienza, bestyrer af den pavelige husholdning, kanniker fra Peterskirken, repræsentanter for Vatikanets domstole, pavens sekretærer og andre personer der har fået adgang af den ansvarlige for liturgiske fejringe,r monsignor Diego Ravelli.

Lørdag 26 april vil pavens kiste efter begravelsesmessens afslutning blive fulgt til Santa Maria Maggiore for at blive nedsænket der. Camerlengoen vil være ansvarlig for ritualet, som det er forudset i Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, der indeholder reglerne for afvikling af pavens begravelse. Reglerne er sidst revideret i december 2024.