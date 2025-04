Historie, spiritualitet og skønhed på Via Appia

Kulten omkring den hellige Sebastian, Filip Neris mirakler og Berninis sidste hovedværk

Paolo Ondarza – Vatikanstaten

Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Basilikaen San Sebastiano fuori le Mura blev oprindeligt indviet af kejser Konstantin til apostlene Peter og Paul. Basilikaen rummer et skatkammer af kunst, tro og historie med rødder i kristendommens første århundreder.

Basilikaens oprindelse og historie

Basilikaen blev bygget ved den 4. mil på Dronningevejen - Regina viarum - den gamle Via Appia på det sted, hvor apostlenes relikvier under kejser Valerians forfølgelser blev skjult. Den repræsenterer et af de mest betydningsfulde steder på pilgrimsvandringen med de syv kirker. Denne jubelårsvandring, som den hellige Filip Neri fik ideen til i det 16. århundrede, løber med sine 25 kilometer ad en snoet vej langs byen og det romerske landlige landskab.

Miraklet med pinseilden

Netop i San Sebastianos underjordiske gravpladser ved den romerske martyrs grav, der ligger i katakomberne af samme navn, gik Filip Neri ofte hen i bøn. Ved en mirakuløs hændelse i 1544 udvidede hans brystkasse sig så meget, at han knækkede to ribben. Sådan gik det til: Aftenen før pinsedag 1544 da Filippo Neri var 29 år, så han højt oppe over sig en ildkugle. Den kom ind gennem hans mund og hans hjerte udvidede sig så meget, at to af hans ribben knækkede. Dette faktum skal være blevet påvist ved obduktionen efter hans død.

I basilikaen opbevares endnu det krucifiks, hvor den mystiske pinseild kom ned over den hellige Filip Neri. Sognepræsten og rektor, fader Stefano Tamburo fra franciskanerne, viser os det. Efter Leo XII s ønske efterfulgte franciskanerne i 1826 cisterciensermunkene.

“Den hellige Filip Neri – siger franciskaneren – tilbragte mange nætter her i meditation. Denne overnaturlige hændelse, der også er bekræftet rent klinisk i forbindelse med den sidste kanoniske undersøgelse, er typisk for de store helgeners liv som for eksempel den hellige Frans eller pater Pio som i deres egen krop erfarer Jesu store kærlighed på korset”.

Det arkæologiske kompleks og begravelsen af den hellige Sebastian

Ledsaget af fader Stefano følger vi basilikaen San Sebastianos historie: “ Det arkæologiske kompleks, basilikaen står ovenpå, rummer minderne om den første kristne menighed. Mange martyrer fra de første århundreder blev begravede i denne nekropolis, der opstod før kristendommen”. De jordiske rester af den unge Sebastian, der var kommandant for prætorianerne (kejserens livvagter) og anses for at have været kejser Diokletians personlige livvagt blev dræbt for sin kristne tro. Resterne af Sebastian opbevares i sarkofagen under det kapel, der er indviet til ham og udsmykket med den berømte statue fra 1600-tallet af Giuseppe Giorgetti.

Den hellige Sebastian vidnede også om Evangeliet dér, hvor han arbejdede, ved at hjælpe kristne i fængsler, begrave martyrerne og omvende militærfolk og adelsfolk fra hoffet. “Da det blev opdaget, at han troede på Kristus – fortæller fader Tamburo – led han det dobbelte martyrium”. Han overlevede de pile, der blev skudt imod ham af hans soldaterkammerater på Palatin. Han blev såret, men nåede frem til kejserens følge, og han bebrejdede ham offentligt for den barbariske forfølgelse af de kristne. Hans fornærmelse forblev ikke ustraffet: Diokletian lod ham tage til fange igen og lod ham dræbe med prygl af stokke, hvorefter liget blev kastet ned i Cloaca Maxima.

“ I følge traditionen – fortsætter basilikaens rektor – viste han sig i drømme for den romerske matrone Lucina, mens han viste hende det sted, hvor hans lig befandt sig og bad hende om at begrave ham på Via Appia ad Catacumbas, bogstaveligt forstået som “nær grotterne”. Fra dette tidspunkt spredtes udtrykket “katakombe” for at pege på de første kristnes kirkegårde.

Den hellige Sebastians mirakler og hans beskyttelse af Rom

Under 1600- tallets alvorlige pestepidemi i Rom blev den hellige Sebastian påkaldt af borgerne i håb om redning fra pesten, ligesom han var blevet reddet fra pilene. Da epidemien var slut, blev han straks æret som ophavsmand til mirakler, kirkens forsvarer og Roms tredje værnehelgen efter Peter og Paul. Ved den anledning husker fader Tamburo – “blev hans grav højtideligt æret i krypten, og basilikaen skiftede navn til Sancti Sebastiani”.

“Sidste år blev relikvierne efterset for første gang siden 1511 i anledning af helgenens liturgiske fejring den 20. januar. Urnen blev genåbnet efter 500 år. Knoglerne fra anklen, knæet og albuen er endnu tilbage. I den anledning blev der udtaget en betydningsfuld relikvie, der nu rejser gennem hele verden fra Europa til Indien”.

Martyriets åndelige betydning

Fra alle sider kommer pilgrimmene ind i den romerske basilika for at bede ved helgenens grav eller foran de andre relikvier, der opbevares her, som for eksempel Kristi fodaftryk, der kommer fra nabokirken Domine Quo Vadis. “ Pilgrimmene standser op for at bede, bevidste om at martyriet ikke er spild af liv og at smerte er en del af den kristne vandring, men heller ikke har det sidste ord. De overgiver deres lidelser, deres martyrium der former dem i Kristi billede som det skete for Sebastian og for alle de første martyrer. Når vi lider – siger præsten og rektoren – gør vi det i Jesu navn og for menneskenes frelse”.

Udover den uvurderlige arkæologiske skat i katakomberne er basilikaens historiske, kunstneriske og historiske arv i de sidste 30 år blevet yderligere beriget med et unikt hovedværk, der er blevet et af dens vigtigste attraktioner, nemlig billedhuggeren Berninis sidste skulptur, Verdens Frelser, Salvator Mundi, der blev skabt i 1679, da han var 80 år gammel til dronning Christina af Sverige.

“Mesteren, der da han levede, var en overbevist kristen, kaldte den for sin “Benjamin” med tanke på Jakobs tolvte og sidste søn”, fortæller sognepræsten. “ Den er slutpunktet i hans åndelige og kunstneriske livsrejse. Sporene efter den var tabt i århundreder. Den var anbragt i porten hos vores franciskanske kloster; men man kendte ikke dens værdi. Først i 90´erne blev den endelig opdaget af eksperterne”.

I endnu nyere tider har et fascinerende studie afsløret et ekstraordinært aspekt af Berninis tro: “ man lavede en kopi af ligklædet i Torino, og på utrolig vis opdagede man, at de to billeder stemmer perfekt overens i deres proportioner. Dette peger på at Bernini ikke bare har set og studeret ligklædet, men at det også er et yderligere vidnesbyrd om hans dybt kristne livsholdning”.

Vores rejse til San Sebastiano slutter ikke her. I de næste uger følges vi med jer under jorden ned i de katakomber der bærer den romerske martyrs navn