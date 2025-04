”Han var en franciskaner uden ordensdragt”

Ny bog om Carlo Acutis præsenteret i Rom.

Stephanie Stahlhofen og Daniele Piccini – Vatikanstaten

Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

”Carlo Acutis gik i Frans af Assisi’ s fodspor. Han ville til Assisi, fordi den hellige Frans inspirerede ham. Han ville ikke være franciskaner i ordensdragt, en klassisk franciskaner som den hellige Frans’ sønner. Han ville lade sig inspirere af Frans, men havde helt sit eget ideal om hellighed”. Med disse ord forklarede monsignor Domenico Sorrentino, biskop af Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino og Foligno, Vatikanets medier om det stærke bånd mellem ”den salige millennial”, der døde af leukæmi som 15-årig, og Guds lille fattige fra Assisi.

Den nye bog blev præsenteret i Rom den 3. april, og titlen er: Carlo Acutis. Sulle orme di Francesaco e Chiara d´Assisi. Originali, non fotocopie (Carlo Acutis. I sporene på Frans og Klara af Assisi. Originaler, ikke fotokopier) Bogen udkom i november på forlaget Edizioni Francescane.

”Afklædningen” af Carlo og Frans

”Carlo og den hellige Frans har én ting til fælles - den profetiske gestus- afklædning.

For 800 år siden afklædte Frans sig sit tøj, han gav afkald på penge og arv, fordi han kun ville høre Jesus og de fattige til. I deres skikkelse viser Jesus sig”.

”På samme måde er også Carlo afklædningens helgen. Det kan virke vanskeligt at forstå, når man bruger det om én som ham, som kom fra en velhavende familie, der ikke manglede noget. Frans afklædte sig alt, også som et oprør mod faderen. Men Carlo havde helt til slutningen af sit liv alt det, som en dreng på hans alder kunne have”. Og dog var der også for Acutis et øjeblik, hvor Herren bad ham om en radikal afklædning. Det skete i øjeblikket hvor det, Frans kaldte ”søster død” kom til ham. Den kom meget tidligt, som man sædvanligvis ville sige, hvis man kikker på hans liv i sin helhed. Når et barn dør, siger vi, det er undtagelsen – det er smertefuldt og trist. Carlo døde som femtenårig”.

En video tog imod ”søster død”

”Den unge saligkårede var bevidst om den afklædning, som Herren bad ham om. Han efterlod sig spor af dette ”ja” til Kristus i en video præcist som man kunne ønske sig det af en moderne og digital helgen. ”En ting som virkelig har forbløffet mig – afslørede monsignor Sorrentino - og har ladet mig forstå Guds plan med hans liv er den lille film, som hans mor fandt på hans computer, Han havde selv lavet den. I videoen har Carlo en slags forudanelse af, at døden er på vej, netop to måneder før leukæmien i en rasende fart rev ham væk”. I filmen siger drengen:” det er bestemt, at jeg skal dø”. ”Og så, fortæller biskoppen, smiler han sit smukkeste smil, som om han allerede var i paradiset, og han slår armene ud som for at tage imod søster død eller om vi vil for at klappe ad hende. Hvis vi skal sammenligne med Frans følte jeg, at netop i dette øjeblik bad Jesus ham om den radikale afklædning ”.

Carlo – en kilde til håb

De åndelige frugter af dette partnerskab, der opstod i Himlen mellem Kristus, Carlo Acutis og Frans af Assisi er til at tage og føle på. ”Han bevæger hele verden”, siger biskop Sorrentino. ”Vi har en ekstraordinær tilstrømning af pilgrimme til sanktuariet her. Under mine 19 års tjeneste som biskop har jeg aldrig set noget lignende. Carlo er et stort håb for verden. Han ryster samvittighed og sind, opmuntrer unge på alle kontinenter. Takket være ”specialteamet” Jesus, Carlo, Frans og Klara og naturligvis også mange helgener fra den universelle kirke kan vi også få håb og mod til at gå videre”, konkluderer han.