”Det lærer jubelåret os – giv aldrig op”

Italiensk kvindes helbredelse anerkendt som det 72. mirakel i Lourdes

Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

Den italienske kvinde Antonietta Raco, der led af en fremskreden sclerose og havde siddet i kørestol i fire år, blev i slutningen af juli 2009 helbredt for sin sygdom under et besøg i Lourdes. Nu er hendes helbredelse officielt anerkendt som det 72. mirakel i Lourdes, fortæller det katolske dagblad Avvenire Skærtorsdag. Onsdag den 16. april i år brød den lokale biskop i Turri i Basilicata i Syditalien seglet på det dokument, der officielt anerkender helbredelsen som en mirakuløs hændelse.

Lægerne havde ikke givet håb om helbredelse, tværtimod var hendes tilstand forværret, skriver Avvenire. Antonietta Raco deltog i en pilgrimsrejse til Lourdes og hendes pludselige helbredelse skete den 5. august 2009. Med hjælp fra tre kvinder var hun kommet ned i et bassin, hvor hun blev overøst med vandet fra den hellige kilde i Lourdes. Pludselig hørte hun en blid kvindestemme, der sagde til hende: ”Vær ikke bange. Vær ikke bange”. Hun vendte sig med stort besvær om for at se, hvem der talte, men så ingen. Så følte hun en stærk smerte i begge ben – og derefter en stor lettelse.

Efter fire år i kørestol var hun i stand til at rejse sig op fra den og gå uden hjælp fra andre. Men hun turde ikke rigtig tro på det og fortalte det ikke til nogen. Hun blev siddende i kørestolen og levede videre som hun plejede uden at fortælle andre om hændelsen. En aften efter at hun var kommet hjem, hørte hun pludselig stemmen igen. ”Kald på din mand. Sig det til ham”, sagde stemmen til hende. Hun kaldte på ham og rejste sig op for at vise ham, at nu kunne hun faktisk gå.

Han tilkaldte straks den lokale læge og sognepræsten, og Antonietta kom til grundige undersøgelser på Molinette-hospitalet i Torino, hvor hun i forvejen var under behandling. Efter undersøgelserne omfavnede professor Chiò hende og fortalte, at dette var et uforklarligt tilfælde. Hun blev derefter undersøgt af en række italienske og udenlandske specialister fra den internationale undersøgelseskommission i Lourdes. Kommissionen er nu efter års grundige undersøgelser kommet til den konklusion, at helbredelsen er uforklarlig.

”Det er sådan en begivenhed, videnskaben kalder usædvanlig”, kommenterede Adriano Chiò – neurolog og en af de største kendere i Italien af sygdommen – i august 2009. Han har fulgt kvinden i hele hendes sygdomsforløb. Normalt er der ingen fremskridt i sygdomme af denne art – kun perioder med stilstand, forklarede han dengang.

Hvilket indtryk gør sådan et tilfælde på Dem, spurgte Avenire i 2009. ”For en som mig, der hver dag er i kontakt med patienter i en negativ udvikling, betyder denne hændelse rent menneskeligt glæde og håb. Tro mig – der skal tid til for at bearbejde det”, sagde han.

Selv tager Antonietta Raco den megen virak omkring hendes helbredelse helt roligt.

”Når jeg hører uddrag fra Bibelen, hører jeg selvfølgelig også om mirakler. Man tror jo aldrig, at disse ting, der skete for så længe siden, kan gentages. Men vores tro giver os lov til at forstå, at Gud altid er midt iblandt os – dengang som nu”, siger Antonietta, der betragter Lourdes som sit hjem og hver eneste dag er taknemmelig for sin helbredelse, som hun også ser som et tegn på, at man aldrig skal opgive håbet.