Computergeni og kommende helgen

“Guds influencer”, Carlo Acutis, kanoniseres den 27. april.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Den 29. april blev den kommende helgen Carlo Acutis mindet og fejret ved en koncert i Teatro Lyrick i Assisi. Koncerten var afslutningen på en dag med katekese, besøg i Porziuncula og fællesmiddag. Som Andrea Marco Ricci, der organiserede koncerten, sagde: Carlos liv viser det – hellighed er ikke kun for en eksklusiv gruppe - den er for alle”.

Formålet med arrangementet var at præsentere Carlos tanker om livet og troen og hans måde at leve et kristent liv på. Det blev vist gennem citater ledsaget af musik og var en anledning til at lade sig inspirere af et moderne ungt menneske, der minder os om, at hellighed er en vej for alle, skriver Gianmarco Murroni og Damiano Caprio fra Assisi i Vatican News.

“ Vi har villet fortælle om Carlo gennem hans tanker for at forstå den vej, Gud foreslår os til hellighed. Af den grund hedder begivenheden “Alle helgener”. At være hellige er et forslag, vi får - vi kan alle blive det, hvis vi vil det,” forklarer Andrea Marco Ricci, der har grundlagt det kristne musikfirma Gloria Music og organiseret koncerten.

Ved koncerten optrådte også sangeren Marco Mammoli, der sang sit eget værk “Non io, ma Dio”, ikke jeg men Gud. Han udtaler til Vatican News: “sangene denne aften blev til, da jeg lærte Carlo at kende. Hans historie er historien om en almindelig, ukompliceret dreng; men i al sin enkelhed har han videreformidlet noget meget stort. Han havde forstået betydningen af, at Kristus er i eukaristien. Når du møder Jesus og lever som Ham, så forandres dit liv. Sådan forsøgte jeg at forklare alt, hvad Carlo står for. “ Han beskriver Carlos mor, Antonia: “ Da jeg lærte fru Antonia at kende, fik jeg mulighed for at få en endnu dybere forståelse af denne dreng. Resten kom af sig selv: det er vanskeligt at forklare; men denne sang opstod spontant, den kom fra hjertet”.

Sangeren fremhæver Carlo Acutis som forbillede for unge i dag: “Den kendsgerning at Carlos skikkelse tiltrækker så mange mennesker som han gør, viser os, at hellighed er mulig for alle, den er ikke en eksklusiv ting. Han levede helt enkelt, at ethvert menneske er kaldet til at blive sig selv. Carlo er en helgen for vor tid, der viser os, at hellighed er for alle”.

Relikvie fra Carlo Acutis besøgte ungdomsfængsel

Tusinder af mennesker besøger Carlo Acutis’ jordiske rester i Assisi. Men Carlo besøger også dem, der ikke kan komme til ham. De 240 kapellaner, der står til rådighed for omkring 55.000 indsatte i de italienske fængsler, har taget initiativ til at bruge ham som inspiration for fanger i et hårdt fængselsmiljø. Don Fabio de Luca, der er kapellan ved ungdomsfængslet på øen Nisida ved Napoli, fortæller i Vatican News om sine erfaringer med sjælesorg:

“De håber selvfølgeligpå at komme ud i år; men det jeg håber for dem er, at de erobrer friheden, denne autentiske frihed til at være selvbestemmende uden at måtte ligge under for de valg andre tager, dem der lige fra du er lille stikker stoffer eller en pistol i hånden på dig”.

I følge kapellanen er fængselsmiljøet blevet hårdere de sidste par år: “Unge udlændinge er de mest ødelagte med meget smertefulde historier eller situationer bag sig. Derfor er de mere afvisende over for at tage imod de tilbud, man giver dem på anstalten; men det er også vanskeligt med italienerne. De bliver mere og mere uimodtagelige over for modeller, der er anderledes end de mønstre, de har lært hjemme i familien og har fået fra det samfund, de er en del af. Heldigvis mangler der ikke nogen, der bliver klar over, at et ungt liv levet i et fængsel ikke giver mening og beslutter sig for at skifte”...

I februar fortalte han det katolske dagblad “Avvenire” om, hvor positiv en erfaring det var, at en relikvie fra Carlo Acutis kom til fængslet, hvor de unge fanger kunne deltage i en bøns- og retrætedag: “Jeg så, hvor interesserede de unge var i den unge Acutis’ liv, og det er vigtigt, for det er ikke nemt at fange deres opmærksomhed. Det er unge, der kommer fra svære familiesammenhænge, som ofte er prægede af organiseret kriminalitet og et meget lavt uddannelsesniveau. Deres liv følger logikker, der er anderledes end vores. At opløse disse logikker er den fundamentale, men vanskelige udfordring”, siger de Luca, der samarbejder med fængselsimamen for at skabe håb om forandring gennem “et opdragende fællesskab”.