Alle kan fra onsdag gå forbi pave Frans’ kiste i Peterskirken

Traditionelle regler forenkles

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Pavens begravelse lørdag den 26. april kommer til at ske efter regler, han selv har præget ved en gennemgribende revision og forenkling. Den 24. november sidste år udkom Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, godkendt af pave Frans den 29. april 2024. Det er en liturgisk bog, der foreskriver, hvordan pavens begravelse skal foregå.

De traditionelle regler for en paves begravelse blev ajourført tilbage i 1969 for at bringe dem i overensstemmelse med Det andet Vatikankoncils intentioner. I 1978 kom De funere Summi Pontificis, der indeholdt den ritus, som Den hellige Paul VI og den salige Johannes Paul I blev begravet efter.

Med den apostoliske konstitution Universi Dominici Gregis (1996) udgivet af den hellige Johannes Paul II blev det nødvendigt med en komplet revision af reglerne for en paves begravelse. Dokumentet indeholder reviderede regler for, hvad der skal ske, når paveembedet er vakant og en ny pave skal vælges.

De nye regler for en paves begravelse blev godkendt i 1998 og redigeret i 2000. De blev brugt til Johannes Paul II´s begravelse i 2005 og tilpasset til lejligheden, da Benedikt XVI blev begravet i 2023.

Det har været pave Frans ‘udtrykkelige ønske at forenkle nogle af riterne omkring begravelsen for at de endnu bedre skulle kunne udtrykke troen på Opstandelsen. Bogen er forenklet med hensyn til ordbrug, liturgiske tekster og enkelte riter.

Pave Frans er efter de nye bestemmelser blevet lagt i en enkel trækiste med indsats af zink. Fra onsdag vil der i tre dage være mulighed for, at alle kan defilere forbi. Paven vil ligge i sin åbne kiste i modsætning til tidligere paver, der har ligget på en katafalk. Der ventes stor tilstrømning til Peterskirken. Ved Johannes Paul II´s begravelse i 2005 var der lange køer tre døgn i træk. Aftenen før begravelsen vil kisten blive lukket i en privat kreds. Et andet nyt element i bestemmelserne er, at der åbnes for en begravelse et andet sted end i Vatikanets kældre. Pave Frans har selv ønsket at blive begravet i basilikaen Santa Maria Maggiore i Rom under en enkel sten med påskriften Franciscus. Før og efter en apostolisk rejse bad han altid i denne kirke ved billedet Salus populi romani (det romerske folks redning) – en ældgammel mariaikon, der ifølge traditionen er malet af evangelisten Lukas.

Novendiali – de ni sørgedage

Begyndende med begravelsen følger Novendiali – dvs. de ni sørgedage. På andendagen følger en messe for ansatte i Vatikanstaten, og på de følgende dage følger messer for bispedømmet Rom, kapitlerne ved de romerske basilikaer, præster tilknyttet pavens private kapel, den romerske kurie, de orientalske kirker og medlemmer af institutter for gudviet og apostolisk liv. Niende og sidste dag deltager alle de kardinaler, der nu er forsamlede i Rom for at deltage i de indledende konsultationer og i selve konklavet.