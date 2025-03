Hun er håbets pilgrim

I anledning af jubelåret kommer statuen af Vor Frue af Fatima til Rom for fjerde gang.

Lisbeth Rütz Vatikanstaten

Statuen af Vor Frue af Fatima kommer for fjerde gang til Rom. Det sker den 11. og den 12. oktober i anledning af jubelåret. Statuen kom første gang til Rom i 1984 til det ekstraordinære jubelår, hvor den hellige pave Johannes Paul II indviede verden til Marias uplettede hjerte, anden gang var til det store jubelår i 2000 og tredje gang var i 2013 i forbindelse med fejringen af troens år.

Hun er den kærligste blandt mødre

"At den originale statue af Vor Frue af Fatima kommer, vil tillade alle at erfare Jomfru Marias nærhed. For kristne fra hele verden drejer det sig om en af de mest betydningsfulde afbildninger af Jomfru Maria. Som Den hellige Fader understreger i Spes non confundit (efter Romerbrevet 5,5 ”Og det håb gør ikke til skamme” - den bulle der udråber jubelåret) ærer de hende som den kærligste blandt mødre, der aldrig forlader sine børn. I Fatima sagde jomfruen til de tre små hyrdebørn de ord, der bliver ved med at stå fast for enhver af os: Jeg vil aldrig forlade dig. Mit uplettede hjerte vil være der, hvor du kan søge tilflugt og den vej, der vil føre dig til Gud”, udtaler propræfekt for dikasteriet for evangelisering, Rino Fisichella, i flg. Vatican News.

Jomfru Maria kommer som håbets pilgrim

Statuen befinder sig normalt i sanktuariet ved Cova de Iris og kan kun forlade stedet efter en paves udtrykkelige ønske. ”I denne tid, hvor der er jubelår, er Jomfruen fra Fatima den kvinde, der repræsenterer påskeglæden - også i de smertefulde tider, som verden lever i. Endnu en gang vil ”kvinden klædt i hvidt” være ”håbets pilgrim, og i Rom vil hun være sammen med ”biskoppen klædt i hvidt” som hyrdebørnene fra Fatima kærligt kaldte Den hellige Fader”, siger don Carlos Cabecinhas, rektor for sanktuariet i Fatima ifølge det katolske dagblad Avvenire.

Statuen er et værk af den portugisiske kunstner Jose´ Ferreira Thedim og blev skabt i 1920. Normalt opbevares den i åbenbaringskapellet, der er rejst på det sted, hvor Jomfru Maria fra maj til oktober i 2017 viste sig for hyrdebørnene Lucia dos Santos på 10 år, Giacinta Marto på 7 og Francesco Marto på 9.

Statuen er 104 centimeter høj og udskåret i brasiliansk cedertræ efter den beskrivelse, hyrdebørnene gav af ”kvinden i hvidt”. Den blev højtideligt kronet den 16. maj 1946. I Jomfru Marias krone sidder det projektil, der var tæt på at dræbe Johannes Paul II ved attentatet på Peterspladsen i 1981.