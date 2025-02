Paven vil skrive apostolisk skrivelse tilegnet børnene

Pave Frans afsluttede mandag den 3. februar topmødet i Vatikanet om børns rettigheder. Han vil senere offentliggøre en tekst fra læreembedet. Paven takkede alle ordstyrere på topmødet for at se realiteterne i et ” såret, udnyttet, fornægtet” barndomsliv.

Salvatore Cernuzio – Vatikanstaten Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz – Vatikanstaten

““Jeg agter at forberede et brev eller en apostolisk exhortation stilet til børnene””

Pavens meddelelse kom ved afslutningen af en dag, der var tætpakket med forskellige emner, og udgangspunkt for videre drøftelser, refleksioner, erklæringer, appeller og budskaber. Der var over 40 ordstyrere på højt niveau. Blandt ordstyrerne var politikere, nobelpristagere, eksponenter for kulturens verden, fra det økonomiske liv, Kirken, repræsentanter for jødedommen og islam. De mødtes ved det ovale bord, der var stillet op i Sala Clementina til det internationale topmøde om børn. Mødet var opdelt i to sessioner og inddelt i 7 tematiske paneldiskussioner. Efter at paven havde åbnet for dagen med en lang tale, hvor han understregede livets, barndommens, drømmenes og også stilhedens betydning for børnene, afsluttede han arbejdet med at annoncere en skrivelse fra læreembedet for at ”skabe kontinuitet” i det engagement, der blev sat i gang af topmødet, så arbejdet ”kan blive fremmet i hele Kirken”.

Vatikanet forvandlet til observatorium og laboratorium

Pave Frans sagde, han var taknemmelig for dette møde, der forvandlede salene i det apostoliske palads til et ”observatorium, åbent for den virkelighed som barndommen udgør i hele verden”. Nutidens barndom er alt andet end elsket og beskyttet. Den er snarere ”såret, udnyttet og fornægtet”. ”Jeres tilstedeværelse, jeres erfaring og jeres medfølelse, sagde paven, idet han henvendte sig til ordstyrerne for de forskellige paneler, har skabt et observatorium og fremfor alt et laboratorium”. De mange tematiske grupper har ”udarbejdet forslag til varetagelse af børns rettigheder ved ikke bare at se på dem som numre, men som ansigter”. Og ” alt dette gør Gud ære og Ham betror vi det, for at Han med sin Hellige Ånd skal gøre det frugtbart og få det til at bære frugt”, sagde paven.

"Børnene ser på os"

Han citerede derefter Ibrahim Faltas, vikar for kustoderne af det hellige land, der kort før havde talt i det sidste panelmøde. Paven sagde, at han særlig blev ramt af og følte sympati med ”et ord, en sætning”, der blev sagt af franciskaneren, nemlig ”børnene ser på os”. ”Børnene kikker på os var også titlen på en berømt film”, sagde han og refererede til den kendte film, som Vittoria de Sica lavede i 1944. Børnene “ kikker på os på os for at se, hvordan vi klarer livet”, understregede pave Frans. Som den første satte han sin underskrift på det dokument, der afsluttede refleksions- og lyttedagen. I 8 punkter udmøntede det indsatsen for de mindreårige.

Børnenes brev

Ved begyndelsen af eftermiddagssessionen ønskede paven at læse nogle passager fra det brev, der om formiddagen var blevet overrakt til ham af en gruppe børn fra katolske skoler i Rom, det indonesiske fællesskab og fredsskolerne Sant´ Egidio og Auxilium sammen med nogle tegninger. "Kære pave Frans! Vi skriver til dig på vegne af alle børn på hele jorden, fordi du bekymrer dig for os og for vores fremtid. Du holder af os og beskytter os. Alt for mange børn lider under sult og krig, fordi de har en anden hudfarve eller på grund af miljøkatastrofer” ”Vi ville gerne have en anderledes verden uden skel mellem folk, mellem rige og fattige, fortsætter brevet. En verden, der også er renere, hvor forurening ikke ødelægger skovene, gør havet beskidt og dræber mange dyr. Vi har forstået, at det er vigtigere at redde verden end at have mange penge”.

Pontifikatets ottende exhortation

Den apostoliske exhortation vil blive den ottende fra pave Frans´hånd. Pavens første exhortation var Evangelii Gaudium i 2013 – den seneste var C’est la confiance i 2023. Dokumentet vil frem for alt blive et nyt kapitel under et magisterium, der retter opmærksomheden mod en skrøbelig og sårbar gruppe, som er offer for seksuelt misbrug og ikke bare udnyttelse, vold, tab af barndom, leg og fritid som det blev bemærket under mange paneldiskussioner. Et arrangement under jubelåret vil paven også rette mod bedsteforældre og børnebørn fra den 30. maj – 1. juni før den anden udgave af børnenes verdensdag. Den første verdensdag fandt sted sidste år i maj på Roms olympiske stadion. Også dette var en lejlighed for paven til at understrege, at i denne verden, hvor der er krig”, er det altid muligt at slutte fred”. Og gøre det med udgangspunkt i de mindstes bidrag, deres behov, deres ønsker.