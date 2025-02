Parolin: Vi håber på en varig fred. Nej til deportation af palæstinensere

Den der er født og opvokset i Gaza bør kunne blive i sin hjemegn, sagde Vatikanets statssekretær Pietro Parolin ved afslutningen af en ceremoni i Palazzo Borromeo, Den italienske stats ambassade ved Vatikanet. Kardinalen var positivt indstillet over for mulighederne for forsøge at få gjort en ende på krigen; men krigen bør være ”retfærdig og vedvarende”. Livets afslutning er et tema, der bør genoptages et andet sted.

Alessandro Guarasci – Roma Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Forsvar for familien, internationale kriser fra Mellemøsten til Ukraine, migranter. Det er nogle af de temaer, der blev berørt om aftenen den 13. februar ved et møde mellem Italien og Den hellige Stol i anledning af årsdagen for underskrivelsen af Lateranpagten. Til stede var folk fra de højeste ledende poster i Vatikanstaten og Italien, blandt andet statssekretær Pietro Parolin, Italiens præsident Sergio Mattarella og statsminister Giorgia Meloni.

Fortsat tostatsløsning i Mellemøsten

Den hellige Stol er altid opmærksom på, hvad der sker i Gaza. Den palæstinensiske befolkning bør kunne blive i sin hjemegn. ”Der må ikke ske nogen deportation. Det er et af de fundamentale punkter”, sagde kardinal Parolin ved afslutningen af ceremonien. "Nogen har fra italiensk side understreget, at dette ville skabe spændinger i området. Nabolandene er ikke villige, vi har for eksempel fra nyligt hørt kongen af Jordan sige absolut nej. Det er nødvendigt at finde en løsning, og løsningen er efter vores opfattelse to stats-løsningen, for dette betyder også at give befolkningerne håb”. At situationen kan udvikle sig, lod også den italienske udenrigsminister, Antonio Tajani, forstå. Han understregede, at der findes nogle positive muligheder for at gå videre: ”Vi gør alt, hvad vi kan for at freden kan blive konsolideret, så jeg vil håbe, at gidslerne slippes fri”.

En retfærdig fred for Ukraine

Md hensyn til Ukraine går diplomatiet fremad skridt for skridt – også i lyset af den nylige telefonsamtale mellem præsident Trump og Putin. Kardinal Parolin gentog, at ”det er nødvendigt med en retfærdig fred” og at ”der er så mange bevægelser, så mange muligheder”. ”Lad os håbe - tilføjede han – at det bliver konkret og lad os håbe, at man kan nå til en fred, der for at blive ved med at holde bør være en retfærdig fred og involvere alle aktører og overholde principperne i international ret og FN´s erklæringer. Alt det der foreslås er nyttigt, fordi det er nødvendigt at gøre en ende på dette blodbad”. Tajani tilføjede for sit eget vedkommende, at EU og Kyiv burde involveres i forhandlingerne.

Loven i Toscana om assisteret selvmord

Emnet om retten til assisteret selvmord, der for nylig blev lovligt i Toscana, blev derimod ikke berørt. Det vil kunne berøres senere ved andre lejligheder. Tajani kom ind på spørgsmålet og svarede på spørgsmålet om loven vil blive taget i brug: "Det er et spørgsmål om national kompetence, vi vil tale om det; men det er mærkeligt, at den der er imod autonomi vil lave en lov om assisteret selvmord i Toscana og så ikke i en anden region. Hvis det afhang af mig, så ja; men vi vil tale om det. Det er ikke et spørgsmål om regional kompetence – der skal en national kompetence til hvad angår dette emne”.

En hentydning kom der også til migranttemaet. Kardinal Parolin sagde, at i den bilaterale aftale talte man om ”modtagelse og samarbejde om modtagelse af migranter i Italien. Kirken gør virkelig meget. Det er nødvendigt med retningslinjer for samarbejde på regionalt niveau”.