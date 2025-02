Toscanas biskopper forsvarer princippet om livets ukrænkelighed fra undfangelsen til den naturlige død efter at Toscana-regionen har givet grønt lys til assisteret selvmord. Kardinal Augusto Paolo Lojudice, præsident for den toskanske bispekonference kalder det ”et stort nederlag for alle”.

Federico Piana – Vatikanstaten Oversættelse og redigering: Lisbeth Rütz -Vatikanstaten

Dagen efter at en ny lov om medicinsk assisteret selvmord er vedtaget af Toscanas regionalråd gentager kardinal Augusto Paolo Lojudice, præsident for den toskanske bispekonference, Kirkens modstand mod en ny lov, hvor regionen Toscana kommer ind på en trist førerplads som den første italienske region, der har vedtaget nye retningslinjer for assisteret selvmord.

Ingen vej tilbage

I en lang samtale med Vatikanets medier er præsidenten for den toskanske bispekonference endnu en gang på banen for at forsvare livets ukrænkelighed fra undfangelsen til den naturlige død. Og han gør det for at udtrykke frygten for, at ”denne lov kan betyde en tur ud på et skråplan, hvor det ikke mere vil være muligt at komme op igen. Nu vil andre regioner stille sig selv det spørgsmål, om de skal gå i den samme retning. Og så tror jeg, parlamentet vil blive nødt til at udtale sig om sagen”. De nye retningslinjer om assisteret selvmord er baseret på et folkeligt initiativ, der blev præsenteret af organisationen Luca Coscioni, som kæmper for aktiv dødshjælp. De fastlægger ganske bestemte betingelser for de indledende procedurer. En syg, der har bestemt sig for at tage sit eget liv, indsender en anmodning til de lokale sundhedsmyndigheder. En kommission med etisk og medicinsk ekspertise har så tyve dage til at undersøge dokumentationen for anmodningen og tage stilling til, om den kan imødekommes. Hvis udgangen på ansøgningen er positiv, skal kommissionen inden for ti dage tage stilling til den måde, det medicinsk assisterede selvmord kan foregå på. Omkostningerne vil påhvile de lokale institutioner. Til en start er der for de næste tre år afsat en sum på 30.000 euro.

Til forslag for livet

Grundlaget for den nye lov er at undgå, at assisteret selvmord kommer til at foregå i det skjulte. Det anerkender kardinal Lojudice, selv om han mener, de nye regler ikke repræsenterer en reel løsning: ”Det er lidt ligesom med hemmelig abort. At skabe en situation hvor der ikke mere findes hemmelig abort er teoretisk set fornuftigt; men i realiteten bør man ikke legalisere dét, som objektivt set ikke er rigtigt”. Kardinalen fortsætter: ” Nu står vi foran en bundløs afgrund, som går langt ud over en farlig moralsk relativisme”. ” Ude i verden er der forsøg på at legitimere endog meget alvorlige forbrydelser. Jeg refererer for eksempel til nogle kampagner, der udtrykker sig til fordel for at gøre pædofili straffrit”.

Tag udgangspunkt i værdierne igen

Men det drejer sig ikke om at føre krig mod loven om livets afslutning. ”Krige får alle til at tabe. Vores opgave er i stedet at hjælpe folk, især de yngste med at bruge kristne livsnormer med høje værdier som målestok. Men det drejer sig ikke om at føre krig mod denne lov om livets afslutning. Den kristne tanke, der går igen i alle tider og generationer, er det, der virkelig holder samfundet oppe”. Kardinalen appellerede direkte til kapellaner ved hospitaler, gudviede og frivillige der arbejder i hospices og alle de steder, hvor man hver dag konfronteres med sygdom, smerte og død”. ”Jeg beder jer om ikke at overgive jer og om at blive ved med at bære håb og liv ud i verden”.