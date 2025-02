Dialog gør afstandene mindre

Irans ambassadør ved Den hellige Stol opfordrer til dialog. Ærkebiskoppen af Teheran-Isfahan, Dominique Mathieu, arbejder for samme sag.

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

”Jeg holder meget af en sætning af pave Frans. Han minder her om, at dialog mellem forskellige trosretninger gør afstandene mindre, fremmer gensidig forståelse og tillader os at bekæmpe had. Det værdsætter den islamiske republik meget”. Det siger Irans ambassadør ved den hellige Stol Mohammad Hossein Mokhtari, i anledning af, at han netop har fået en udgivet en bog i Italien. Her sammenligner han bønsformer i islam og i kristendommen. I et interview, der udkom den 5. februar i det italienske, katolske dagblad Avvenire, erklærer han, at han altid har arbejdet for dialog mellem kristendommen og islam. Størstedelen af bogen, der oprindelig skulle være kommet før indledningen til jubelåret, er citater fra Bibelen og kristne forfattere.

Ambassadøren mødtes med italienske journalister på den islamiske stats ambassade ved Den hellige Stol for at lade sig interviewe. Allerede i shahens tid var der diplomatiske forbindelser mellem Iran og Vatikanet, fortæller han. Ved den islamiske revolution i 1979 ønskede nogle integralister forbindelserne afbrudt; men det satte revolutionens leder, ayatollah Khomeini sig imod. Khomeini sendte også pave Johannes Paul II fredsbudskaber om fredelig sameksistens mellem de to religioner, fortæller ambassadøren.

Ærkebiskoppen af Teheran-Isfahan arbejder for dialog

Ambassadøren nævnte flere gange under interviewet i meget positive vendinger den latinske ærkebiskop af Teheran-Isfahan, Dominique Mathieu OFM conv, der blev kreeret kardinal den 7. december sidste år. Den belgiske franciskaner har brugt de sidste mange år af sit liv på at studere islam og lære arabisk. Interessen for den islamiske verden kom, da han arbejdede et år som sjælesørger ved Regina Coeli -fængslet i Rom. Senere arbejdede han i 20 år som præst i et kvarter med mange islamiske indvandrere i Bruxelles. ”Man er bange for det, man ikke kender. Og Kristus inviterer os til ikke at være bange«, sagde Mathieu i et interview i Avvenire, hvor han argumenterede for at møde de mange generaliseringer om muslimer med saglig oplysning.

Mokhtari blev ved årets begyndelse modtaget i audiens hos pave Frans, hvor han overrakte nogle bøger, som den nuværende iranske leder Khameini har skrevet om Jesus. ”Hvis Jesus, Messias, var blandt os i dag, ville han ikke tøve et øjeblik med at bekæmpe lederne af den globale undertrykkelse og arrogance. Han ville aldrig tolerere den sult, som milliarder af mennesker, lider under”, citerede ambassadøren.

Fælles front mod integralisme er nødvendig

Ambassadøren talte om nødvendigheden af at gøre fælles front mod integralisme ved at forene tro og fornuft. ”Med en åben mentalitet og intelligens bør vi opmuntre til dialog mellem de forskellige former for tro ved at lade stolthed og fordomme ligge”, sagde han. Mokhtari har også opfordret pave Frans til et fredsmøde mellem verdens religiøse ledere.

”Det ville være en ære at kunne modtage Den hellige Fader i Teheran. Vi ville virkelig gerne, hvis det kunne blive til konkret virkelighed. For begge parters vedkommende er der en intention om, at besøget skal finde sted. Men først ville vi naturligvis gerne have kardinal Parolin til at komme til Iran, og anledningen kunne være 70 – års jubilæet for de diplomatiske forbindelser mellem Vatikanet og Iran”, sagde ambassadøren, der betegnede pave Frans som ”en speciel person”, som det iranske folk respekterer meget. Han betegnede paven som en af de personer, der betyder noget for dialogen mellem religionerne. ”Vi har værdsat den stilling, han indtog i forhold til Palæstina eller iranske atomvåben. Og hans indlæg er dyrebare for os”, sagde han.

På spørgsmålet om de kristne er en truet minoritet i Iran, svarede han: ”det iranske folk er vant til, at forskellige religioner lever sammen. Kristne er et af de tre mindretal, som konstitutionen anerkender på lige fod med jøder og dyrkere af zarathustrismen, (Irans oprindelige religion) og de har repræsentanter i parlamentet, der også deltager i møder om den nationale sikkerhed. De gamle kirker er nationale skatte. Vi har også blandede ægteskaber mellem kristne og muslimer. I øvrigt er alle lige over for loven”

Iran har aldrig ønsket at producere atomvåben, sagde ambassadøren, der også nævnte, at Irans religiøse leder har forbudt atomvåben med en fatwa. Under interviewet sagde ambassadøren, at den iranske forfatning tillader alle de rettigheder, man har ifølge islamisk lov.

Islamofobi kommer af vildfarelser

”Islamofobi kommer af vildfarelser. Man reducerer islam til små, voldelige grupper, der fortolker Koranen uden nogen form for fornuft. Vores religion har en tydelig barmhjertig dimension”, siger ambassadøren som et svar på, at en del europæere er bange for islamisk indflydelse.