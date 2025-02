Buenos Aires beder for paven: “Lad bønnen blive til luft for hans lunger ”

Troende i Buenos Aires samledes mandag eftermiddag for at bede for pave Frans.

I pave Frans´ fødeby var tusinder af troende samlede til messe på Plaza Constitución. Pladsen er som et symbol på Jorge Mario Bergoglios tjeneste. Herfra satte han i mange taler og prædikener fingeren på korruption og dramatiske situationer i landet. Til stede var biskopper, præster, repræsentanter for det politiske liv og civilsamfundet. Messefejringen blev præsideret af ærkebiskop García Cuerva: “Hellige Fader, vi har så meget brug for Dem”.

Silvina Oranges - Buenos Aires Oversættelse : Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

Mange troende samledes mandag eftermiddag i Buenos Aires for at bede for pavens helbred under en messe, der blev fejret på Plaza Constitución, hvor Jorge Bergoglio så mange gange præsiderede for messefejringen, da han som ærkebiskop var en af byens indbyggere. “Lad vores bøn blive til den luft, som pave Frans´ lunger har brug for. Lad ikke hans åndedrag blive langsommere. Vi har så meget brug for Dem”, sagde ærkebiskoppen af Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, i prædikenen under messen, der blev fejret under åben himmel et øjeblik, hvor himlen klarede op efter en dag med stærk regn.

Fejringen

Messen blev koncelebreret af hjælpebiskopperne fra Buenos Aires, ærkebiskoppen af La Plata, monsignor Gustavo Carrara, det tidligere overhoved for den argentinske bispekonfrence, Oscar Ojea, kardinalen, ærkebiskop emeritus for Buenos Aires, Mario Poli, og snesevis af præster som Guillermo Marcó, tidligere talsmand for Bergoglio i Buenos Aires. Forskellige eksponenter for det sociale og politiske liv i landet var til stede som for eksempel minister for offentlig sikkerhed, Waldo Wolff.

Et symbolsk sted

Plaza Constitución er et symbolsk sted i Buenos Aires, hvor hundredtusinder af arbejdere hver dag kommer for at arbejde i provinsen Buenos Aires. Det var også det sted, som Jorge Mario Bergoglio i de år, han var byens ærkebiskop, valgte til at fejre messe og påtale tilfælde af korruption, menneske- og narkohandel i byen.

En fyldt plads

Mange nationale og internationale medier deltog i begivenheden. Unge fra Hogares de Cristo (Kristi hjem), var også med. Det er et projekt, der stræber efter at få unge mænd og kvinder ud af stofmisbrug. Ud over dem var der folk, der kom lige fra arbejdet, familier, søstre fra forskellige kongregationer og en delegation fra den tværpolitiske fagforening UTEP, der kom med bannere med påskriften “Tierra, Techo, Trabajo” (jord, hjem, arbejde) – det som pave Frans ønsker for verdens fattige. Til stede var også frivillige brandfolk fra San Telmo og Flores-kvartererne. De var kommet med brandbilerne og lod sirenerne lyde ved slutningen af messen, mens de troende råbte Viva il Papa (Leve paven). “Vi er på denne plads, hvor Bergoglio mere end en gang har sagt, at mange gør sig døve og ikke vil høre skrigene fra dem, der er ofre for uretfærdighed og eksklusion, en plads hvor mange synes stumme og vælger ikke at tale om det, der sker, ignorerer skriget fra de mange marginaliserede ”, sagde García Cuerva i prædikenen, hvor han omtalte alt det som ærkebiskop Bergoglio sagde før i tiden: ” De sammenslutninger, der handler med mennesker og stoffer, skaber en slavefabrik, en kødhakkemaskine”

Tæt på paven

I en anden passage fra prædikenen refererede ærkebiskoppen af Buenos Aires til den “løgn og bagvaskelse som den hellige fader har været offer for ” under sit pontifikat. Og han opfordrede til at bede Gud om tilgivelse for de gange, hvor vi “har anklaget ham og besudlet hans ære”. I mellemtiden var der blevet flere og flere argentinske flag, billeder og figurer af Jomfruen af Luján, og der kom flere og flere tændte stearinlys i menneskemængden, der blev ved med at råbe Viva il Papa i håbet om, at ekkoet nåede helt til Rom til den argentinske pave på den 11. dag for hans indlæggelse.