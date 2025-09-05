Romë, vijon Kongresi i 26-të Ndërkombëtar i Mariologjisë
R.SH. / Vatikan
Nga data 3 e deri më 6 shtator, pranë Auditoriumin Antonianum, të etërve françeskanë, në Romë, mbahet Kongresi i 26-të Ndërkombëtar i Mariologjisë, organizuar nga Akademia Papnore Mariane Ndërkombëtare (PAMI), me pjesëmarrjen e 600 studiuesve të Mariologjisë, nga katër kontinente, që diskutojnë mbi temën: “Jubileu dhe Sinodaliteti: Kishë me fytyrë e praktikë Mariane”.
Punimet e Kongesii i hapën Atë Massimo Fusarelli, Drejtuesi i Përgjithshëm i Urdhrit të Fretërve të Vegjël dhe Atë Agustin Hernandez, Rektor i Universitetit Papnor Antonianum, pasuar nga Atë Antonio Escudero, President i Shoqatës Italiane Ndërdisiplinore të Mariologjisë, Kardinali Rolandas Makrickas, Kryeprift i Bazilikës së Shën Marisë së Madhe dhe Presidenti i Akademisë Papnore Mariane Ndërkombëtare (PAMI)PAMI-t, Atë Stefano Cecchin, i cili për mediat e Vatikanit theksoi se "Kisha jeton me "fytyrë mariane" dhe se "fytyra e Jezusit është fytyra e Marisë". Një praktikë, e cila nga Koncili II i Vatikanit na kujton se si Virgjëra Mari është modeli i Kishës - e për Kishën, prandaj: “Duhet ta njohim Marinë, duhet ta njohim mënyrën e saj të veprimit në mirëpritjen e fjalës së Zotit, duke e inkulturuar. Ky është roli themelor i Marisë: inkulturimi i fjalës së Zotit".
Gama e studiuesve që marrin pjesë në konferencë është e larmishme, thekson Atë Cecchin, sepse temat e konferencës po trajtohen jo vetëm nga katolikët, por edhe nga ortodoksët, protestantët dhe myslimanët. Për më tepër, ekziston një seksion kushtuar Virgjërës së Guadalupës; seksion tjetër i kushtohet ambasadorëve të akredituar pranë Selisë së Shenjtë, "të cilët po japin dëshmi mbi figurën e Marisë në vendet e tyre" - vazhdon kryetari i Akademisë Papnore Ndërkombëtare Mariane (PAMI).
Atë Cechin nënvizoi gjithashtu se "Maria është pjesë e dogmës së Kishës katolike e edhe pjesë e mësimit të Kishës”. Prandaj, reduktimi i figurës së Zojës Mari në një përkushtim është thjesht reduktim në rruzare, në praktika të devotshme dhe shenjtërime, ndërsa Nëna e Krishtit është model i Kishës: të krishterët duhet të mësojnë prej Marisë. Nuk është i kotë pohimi i Shën Pali VI, sipas të cilit : “Nuk mund të jemi të krishterë, nëse nuk jemi Marianë, sepse Maria na e hapi derën”. E Pali VI pati theksuar, në përfundim të pjesës së tretë të Koncilit II të Vatikanit, se njohja e vërtetë e doktrinës katolike kushtuar Marisë, është çelësi që na hap misterin e Krishtit dhe të Kishës.