Moreneta e Bardhë e Papëve
R.SH. / Vatikan
Prej katërmbëdhjetë vjetësh në Laboratorin e restaurimit të pikturës dhe materialeve prej druri të Muzeve të Vatikanit ndodhet një "paciente" e veçantë. Është një shtatore e njohur si Moreneta - Zeshkanja. Në verën e vitit 1963, iu dhurua Palit VI nga Presidenti i atëhershëm i Brazilit, João Goulart, me rastin e kurorëzimit. U krijua në vendin e Amerikës së Jugut në shekullin e 18-të dhe riprodhoi figurën e Virgjërës në dru gështenje.
Stefania Colesanti me Zonjën tonë të Montserratit
Lëkurë e çelët
Ndryshe nga origjinali, shtatorja e Vatikanit ka lëkurë të çelët. Është e veshur me një fustan të qindisur, që i valëvitet në erë. Fillimisht kishte edhe gjerdan e vëthë. Sytë e saj janë të punuar me delikatesë, me pastë qelqi. Në krahë mban Foshnjën, që bekon, me një glob në dorën e majtë. Papa Montini, admirues i madh i skulpturave prej druri, e pati vendosur në paradhomën papnore.
Nga Pali VI - tek Leoni XIV
Që nga viti 2011, me dëshirën e Benediktit XVI, skulptura shoqëroi kremtimet kryesore papnore në Bazilikën e Vatikanit ose në Sheshin e Shën Pjetrit. Për të ruajtur bukurinë e saj të jashtëzakonshme, vepra e çmuar, nënshtruar lëvizjeve të shpeshta, qe objekt i kujdesit të Stefania Colesanti, restauratore kryesore e Laboratorit të Muzeve të Vatikanit, për gati pesëmbëdhjetë vjet, që na kujton:
"Kam punuar me skulptura prej druri për gati tridhjetë vjet: është pasioni im, shpjegon ajo, duke mos fshehur lidhjen e veçantë profesionale, emocionale dhe shpirtërore me Zojën e Montserratit. Kur mbërriti këtu, në vitin 2011, kishte probleme me ruajtjen: përveç grumbullimit të vazhdueshëm të pluhurit, iu shkëkëput edhe njëra dorë. Prandaj e restauruam strukturën prej druri, e edhe e pastruam".
Një vepër e çmuar
Teknika dekorative që karakterizon këtë vepër njihet si "estofado de oro": artisti brazilian e mbuloi sipërfaqen prej druri me një përgatitje me allçi e ngjitës, më pas aplikoi vrimën që mban fletën e artë dhe më pas akoma, bojën tempera. "Skajet e brendshme të mantelit janë të veshura me argjend" - vëren restauruesi - ndërsa pjesa e jashtme paraqet një dekorim të mrekullueshëm me lule, ruajtur mjaft mirë. Fillimisht kishte ngjyrë jeshile smeraldi me nuanca të arta, të cilat për fat të keq humbën".
Restaurimi
Restaurimi dhe konservimi
Puna e konservimit u krye duke përdorur teknika eksperimentale, inovative dhe ekologjikisht të qëndrueshme. Nga lazerët deri te përdorimi i Posidonia oceanica: "një bimë detare me të cilën u arrit një riintegrim shumë natyral i drurit". Falë dy kontrolleve vjetore që i nënshtrohet Madonna e Montserratit e Papës, Zoja gëzon shëndet të mirë. "Fillimisht e pata shoqëruar në zhvendosjet e saj, por më pas kishte shumë për të bërë dhe më duhej të qetësohesha" rrëfen restauruesi. "Jam gjithmonë në kontakt me të. Kontrolloj vazhdimisht gjendjen e filmimit, mbështetësen, gjendjen e përgjithshme..." Kjo është arsyeja pse, pavarësisht moshës së saj, Moreneta e Bardhë vazhdon të "punojë" gjatë gjithë vitit.