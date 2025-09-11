Kard. Parolin, nga Evropa në Lindjen e Mesme, ekziston rreziku i një përshkallëzimi të pafund
R.SH. / Vatikan
Jemi në prag të humnerës sepse ekziston rreziku i një përshkallëzimi të frikshëm dhe të pafund. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, nuk e fshehu shqetësimin e tij për "rrezikun e një lufte me përmasa më të gjera" duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në lidhje me sulmin me dron rus që shkeli hapësirën ajrore të Polonisë. Duke folur në Casina Pio IV, në Vatikan, në kuadrin e seminarit ndërkombëtar me temën "Krijimi, Natyra, Mjedisi, për një Botë Paqeje", kardinali Parolin tha se ai bashkëndau analizën e shprehur dje mbi këtë pikë nga Presidenti italian Sergio Mattarella, i cili foli për një nivel tensioni të ngjashëm me atë që i parapriu Luftës së Parë Botërore: "Nëse nuk ka vërtet një moment rishqyrtimi në rrugën e ndërmarrë, ekziston rreziku i një përshkallëzimi të pafund dhe për këtë arsye edhe i shpërthimit të një lufte me përmasa më të gjera".
Kardinali Parolin është gjithashtu i shqetësuar edhe për luftën në Lindjen e Mesme dhe tragjedinë në Gaza. Ai tha se përshkallëzimi izraelit në Rrip, "fatkeqësisht nuk ndalet, pavarësisht thirrjeve të shumta që janë bërë, përfshirë edhe nga Kisha Katolike, përfshirë edhe nga Patriarku Latin, Kardinali Pizzaballa". Nga ana tjetër, kardinali deshi të nxirrte në pah "rezistencën vërtet të admirueshme" të famullitarit të Familjes së Shenjtë të Gazës, At Gabriel Romanelli, dhe të njerëzve të strehuar në Kishën katolike në Qytetin e Gazës: "Ata qëndrojnë pranë personave me aftësi të kufizuara dhe për këtë arsye nuk duan t'i nënshtrohen dhunës".