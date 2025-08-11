Papa zgjeron mbrojtjet dhe të drejtat e prindërve që punojnë në Vatikan
R.SH. / Vatikan
Pesë ditë leje, paguar për punonjësit e Vatikanit, me rastin e lindjes së një fëmije; tri ditë leje mujore paguar për prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Këto janë dy nga dispozitat e reja përfshirë në Reskriptin e publikuar sot, 11 gusht, që përfshin disa risi për mbrojtjet dhe të drejtat e punonjësve të Shtetit të Qytetit të Vatikanit në disa fusha. Dokumenti, i nënshkruar nga prefekti i Sekretarisë për Ekonominë, Maximino Caballero Ledo, u miratua nga Leoni XIV, i cili priti Caballeron më 28 korrik. Caballero i paraqiti Papës rezolutat e Këshillit të ULSA-s, organ i përbërë nga përfaqësues të subjekteve të ndryshme të Selisë së Shenjtë dhe të Governatoratit.
Ndër dispozitat e reja të Rescriptum-it - i cili modifikon disa paragrafe të Ligjit të Konsoliduar për Mirëqenien Familjare dhe të Rregullave për Dhënien e Ndihmës Familjare - është kryesisht dispozita lidhur me lejën e atësisë. "Punonjësi ka të drejtë për pesë ditë leje të paguar pas lindjes së një fëmije", shkruhet në dokument. "Pesë ditët e lejes, të konsideruara ditë pune, mund të merren vazhdimisht dhe/ose të ndahen në ditë të plota, jo me orë, jo më vonë se tridhjetë ditë pas lindjes së fëmijës, gjë që dënohet me humbjen e së drejtës".
Për pesë ditët e lejes, babai që punon ka të drejtë për "një pagë të barabartë me 100% të pagës së tij, të llogaritur për të gjitha qëllimet bazuar në vjetërsinë në punë".
Familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara
Lidhur me familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara "në një situatë të çertifikuar", shkruhet se "prindërit, alternativisht, kanë të drejtë për tre ditë leje të paguar në muaj. Leja mund të merret vazhdimisht, me kusht që fëmija të mos jetë i shtruar në spital me kohë të plotë e në institucione të specializuara". "Me qëllim sigurimin e një kohe më të nevojshme për kujdesin ndaj anëtarit të familjes me aftësi të kufizuara", dhënia e lejes - përveç rasteve të autorizuara nga autoriteti kompetent - rezulton në "pamundësinë e punonjësit për të kryer aktivitete të tjera pune", çdo autorizim për të cilin duhet të revokohet.
Vlerësimi klinik i aftësisë së kufizuar dhe i ashpërsisë së saj, saktëson Rescriptum, kryhet nga Këshilli i mjekëve, bazuar në tabelat e vlerësimit të lëshuara nga Autoriteti Epror, me rekomandimin e Drejtorisë së Shëndetit dhe Higjienës së Governatoratit. Vendimi i Këshillit të Mjekëve është "i padiskutueshëm".
Njësia familjare e një personi të njohur nga Këshilli Mjekësor si me aftësi të kufizuar, ashtu edhe paaftësi të rëndë, ka të drejtë për pagesë familjare. Marrësit e një pensioni të drejtpërdrejtë, të tërthortë ose të mbijetuarve të Vatikanit, të njohur nga Bordi Mjekësor si me aftësi të kufizuar ose paaftësi të rëndë, kanë gjithashtu të drejtë për të.
Shpërblimet familjare
Lidhur me shpërblimet familjare, Rescriptum sqaron se përfituesit janë familjet me "fëmijë legjitimë, të legjitimuar ose ekuivalentë mbi moshën 18 vjeç"; e, nëse janë nxënës, "gjatë studimeve të shkollës së mesme deri në moshën maksimale prej 20 vjeç" ose "për të gjithë kohëzgjatjen e studimeve universitare a studimeve të njohura si ekuivalente nga Selia e Shenjtë, deri në moshën maksimale prej 26 vjeç". Studime të tilla duhet të dokumentohen nga një çertifikatë regjistrimi e lëshuar nga universiteti.