Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin
Kard. Parolin: interesa të shumta në lojë, e pengojnë fundin e tragjedisë në Gazë

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në përfundim të Meshës për kujtimin liturgjik të Shën Monikës, kremtuar në Bazilikën romake të Shën Agustinit, në Campo Marzio, Sekretari i Shtetit të Vatikanit Kardinali Pietro Parolin, uroi, pas thirrjes së Papës, të shmanget "ndëshkimi kolektiv" në Lindjen e Mesme, duke arritur armëpushimi dhe "hyrja e sigurt" për ndihmën humanitare.

R.SH. / Vatikan

Në përfundim të Meshës, kremtuar dje më 27 gusht, për kujtimin liturgjik të Shën Monikës, në Bazilikën romake të Shën Augustinit, në Campo Marzio, Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, përsëriti qëndrimin e Selisë së Shenjtë ndaj krizës në Lindjen e Mesme, duke kujtuar thirrjen e Papës Leoni XIV dhe deklaratat e Patriarkëve të Tokës Shenjte.

Kundër zhvendosjes të popullsisë së Gazës

"Dëshiroj të kujtoj thirrjen që Papa bëri dje, gjatë audiencës së përgjithshme, që përmban mendimet e Selisë së Shenjtë mbi situatën në Gaza", shpjegoi Kardinali Parolin, duke kujtuar se ashtu si Papa, edhe Patriarkët, Kishat Ortodokse Greke dhe Latine, bënë thirrje për "fundin e luftës" dhe u shprehën "kundër zhvendosjes të popullsisë së Gazës".

Shumë interesa në lojë

Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin nënvizoi se "ka shumë zgjidhje”, që mund t'i japin fund vërtet kësaj situate", ndërsa denoncoi peshën e interesave "të politikës", "ekonomisë", "pushtetit" dhe "hegjemonisë" që e pengojnë " zgjidhjen humane për këtë tragjedi".

Vendimi për të mbetur aty, i guximshëm

Lidhur me mbrojtjen e rregulltarëve dhe të besimtarëve në Gaza, Kardinali Parolin kujtoi se " pas urdhrit të evakuimit të qeverisë izraelite u dha liri ". E, më pas, shtoi se Patriarku Ortodoks i Jeruzalemit, Theofilos III, kujtoi se besimtarëve të famullisë ortodokse iu kërkua dje të "largoheshin nga Gaza". "Secili mund të vendosë çfarë do të bëjë" - tha Kardinali - duke saktësuar, megjithatë, se "vendimi për të qëndruar është i guximshëm" dhe se nuk e di "si do të realizohet e nëse ekziston ky urdhër evakuimi" si dhe "kontrolli i plotë, në tokë, i territorit".

Shenja nga Diplomacia

Në frontin diplomatik, Sekretari i Shtetit i Vatikanit pohoi se është "në kontakt me administratën amerikane, përmes ambasadës", dhe uroi që nga diskutimet ndërkombëtare, të cilat rezultojnë nga vizita e Ministrit të Jashtëm Izraelit Gideon Sa'ar në Uashington, të arrijnë sinjale konkrete: "Pres atë, që ka kërkuar Papa, domethënë,  armëpushimin, hyrjen e sigurt për ndihmën humanitare, respektin për të drejtën ndërkombëtare humanitare - kjo është themelore – dhe shmangien e ndëshkimit kolektiv".

Qëndrimi i Qeverisë Izraelite

Së fundi, në lidhje me rrezikun e evakuimit të detyruar të popullsisë së Gazës, Kardinali Parolin pranoi që deri tani qeveria izraelite "ka treguar se nuk e ka ndër mend të tërhiqet" nga ky pozicion dhe se "ndoshta nuk ka shumë shpresë", ndërsa përsëriti gatishmërinë e Selisë së Shenjtë për të "këmbëngulur", që gjërat të mund të ndryshojnë.

28 gusht 2025, 09:56
