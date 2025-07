Leoni XIV takohet me Vëlla Mateun e bashkësisë së Taizésë

Të premten e kaluar, më 4 korrik, Vëlla Mateu, prift i bashkësisë së Taizé-së, u prit në audiencë private nga Ati i Shenjtë, Papa Leoni XIV, në Vatikan. Ishte audienca e tij e parë me Papën, zgjedhur më 8 maj. Kjo audiencë shënon një fazë të re në marrëdhënien e fesë dhe të dialogut ndërmjet Kishës Katolike e bashkësisë ekumenike të Taizé-së, në vazhdimësi me audiencat vjetore ndërmjet Priorëve të mëparshëm dhe Papëve që pasuan njëri-tjetrin gjatë dekadave të fundit”

R.SH. / Vatikan

Të premten e kaluar, më 4 korrik, Vëlla Mateu, meshtar i bashkësisë së Taizé-së, u prit në audiencë private nga Ati i Shenjtë, Papa Leoni XIV, në Vatikan. Ishte audienca e tij e parë me Papën, zgjedhur më 8 maj. Është komuniteti ekumenik i Taizé-s, i themeluar nga vëllai Roger, që përmes një deklarate, jep disa hollësira:

“Në një atmosferë vëllazërore, takimi na lejoi të trajtonim temat e mëdha të unitetit të krishterë, dëshminë ekumenike që solli Taizé për më shumë se shtatëdhjetë vjet dhe angazhimin e të rinjve për paqe e drejtësi”, shkruhet në deklaratë.

“Për më tepër, Vëlla Mateu i dha Papës Leoni një broshurë që përmbante mesazhe të shkruara nga të rinj, aktualisht të pranishëm në Taizé për një periudhë të gjatë si vullnetarë”. “Kjo audiencë - shkruhet - shënon një fazë të re në marrëdhënien e fesë dhe të dialogut ndërmjet Kishës Katolike e bashkësisë ekumenike të Taizé-së, në vazhdimësi me audiencat vjetore ndërmjet priorëve të mëparshëm dhe papëve që pasuan njëri-tjetrin gjatë dekadave të fundit”.

Komuniteti ekumenik i Taizé-s njofton se gjatë Jubileut të Rinisë, që do të mbahet në fund të korrikun e fillim të gushtit në Romë, vëllezërit e këtij komuniteti do ta gjallërojnë, me praninë e tyre, çastet e këtij takimi me lutje dhe këngë në Bazilikën e Santa Maria në Aracoeli, në Piazza Venezia, në Romë. Ky, orari i programit: të mërkurën, 30 dhe të enjten, 31 korrik, në orën 11:00, 14:30, 16:00 dhe 17:30; ndërsa të premten, 1 gusht, në orën 11:00 dhe 14:30. Përveç kësaj, një lutje, me bashkësi të ndryshme, do të propozohet të premten, më 1 gusht, në orën 20:00, në Kishën e Shën Injacit, në Campo Marzio, në Romë.