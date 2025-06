Papa Leoni XIV do të kalojë pushimet verore në Castel Gandolfo

Papa Leoni XIV do të kalojë gjysmën e korrikut dhe një fundjavë në gusht në rezidencën papnore në Castel Gandolfo, afër Romës, duke kremtuar Meshën e së Dielës në Kishat lokale dhe duke u lutur lutjen e Engjëllit të Zotit me shtegtarët në Sheshin e Lirisë të qytetit Castel Gandolfo.

R.SH. / Vatikan

Papa Leoni XIV do të rifillojë traditën e kalimit të një kohe gjatë pushimeve verore në Castel Gandolfo. Sipas një deklarate të publikuar sot, e marte 17 qershor, nga Prefektura e Shtëpisë Papnore, Ati i Shenjtë Prevost do të kalojë dy periudha të ndara në qytetin kodrinor pranë Romës. Leoni XIV do të kalojë gjysmën e korrikut në rezidencën papnore në Castel Gandolfo dhe më pas do të kthehet gjithnjë në Castle Gandolfo për festën e të Ngjiturit të Shën Mërisë në Qiell (Zojës së Madhe) më 15 gusht.

Programi i Papës për korrikun dhe gushtin

Pasditen e së dielës, 6 korrik, Ati i Shenjtë Prevost do të udhëtojë nga Vatikani në rezidencën papnore në Castel Gandolfo për një periudhë pushimi, sikur njofton sot Prefektura e Shtëpisë Papnore. Të dielën, 13 korrik, në orën 10:00, Papa Leoni XIV do të kremtojë Meshën në Famullinë Papnore të Shën Tomës në Vilanova, në Castel Gandolfo, dhe në orën 12:00 do të recitojë lutjen e Engjëllit të Zotit në Sheshin e Lirisë, në Castel Gandolfo, përballë Pallatit Apostolik. Të dielën, 20 korrik, në orën 9:30, Ati i Shenjtë Prevost do të kremtojë Meshën në Katedralen e Albanos. Në mesditë, Leoni XIV do të recitojë përsëri lutjen e Engjëllit të Zotit në Sheshin e Lirisë në Castel Gandolfo. Atë pasdite, Papa do të kthehet në Vatikan, ku do të qëndrojë derisa të udhëtojë përsëri në Castel Gandolfo në mes të gushtit, më 15 gusht për të qëndruar deri më 17 gusht.

Jubileu i Rinisë është programuar të zhvillohet nga 28 korriku deri më 3 gusht të ardhshëm. Gjatë muajit korrik, të gjitha audiencat private papnore janë pezulluar, si dhe Audiencat e Përgjithshme të së Mërkurës më 2, 9, 16 dhe 23 korrik. Audiencat e Përgjithshme javore do të rifillojnë më 30 korrik. Të premten, 15 gusht, në orën 10:00, Ati i Shenjtë Leoni XIV do të kremtojë Meshën në Famullinë Papnore të Castel Gandolfos, duke recituar lutjen e Engjëllit të Zotit në mesditë në Sheshin e Lirisë. Papa do të recitojë përsëri lutjen e Engjëllit të Zotit të dielën, 17 gusht, në mesditë në Sheshin e Lirisë. Atë pasdite të 17 gushtit, Papa Leoni XIV do të largohet nga Castel Gandolfo për t'u kthyer në Vatikan.