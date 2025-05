Nesër, mesha e parë e Papës së ri me kardinajtë, në Kapelën Sikstine

Në orën 11.00 të 9 majit, kardinajtë do të mblidhen sërish në Kapelën Sikstine, kësaj radhe për të marrë pjesë në meshën e kryesuar nga Papa i ri Leoni XIV. Njoftimin e dha drejtori i Sallës së Shtypit të Vatikanit, Matteo Bruni

R.SH. – Vatikan

Në mbrëmjen e sotme, pas zgjedhjes së Papës së ri Leoni XIV e pas gazmendit të gjithë të krishterëve kudo në botë, drejtori i Sallës së Shtypit të Vatikanit, Matteo Bruni, ripërshkoi me gazetarët fjalët e Atit të Shenjtë, në dukjen e tij të parë nga Lozha qendrore e Bazilikës së Shën Pjetrit. Por dha edhe disa njoftime të rëndësishme.

Nesër, Papa Prevost do të kremtojë meshën me kardinajtë, në orën 11.00, në Kapelën Sikstine, ku u mbajt Konklavi, në Vatikan. Të dielën, në mesditë, nga Lozha qendrore e Bazilikës së Shën Pjetrit, ai do të thotë lutjen e parë të Mbretëreshës Qiellore si Papë. Ndërsa të hënën, më 12 maj, në orën 10.00, në Sallën Pali VI, do të takohet me të gjithë gazetarët e punonjësit e mediave, që këto ditë, e ndoqën me vëmendje Konklavin e ngjarjet e tjera, që nga vdekja e Papës Françesku.

Para njoftimeve, Matteo Bruni kujtoi përshëndetjen e Papës Leoni XIV, marrë nga fjalët e Jezu Krishtit pas Pashkëve, që u jep paqen dishepujve të vet, duke vijuar me shprehjen e etjes për paqen – e çarmatosur e çarmatosëse – me fjalët për dialog, me evokimin e fjalëve të Papës Françesku e më përsëritjen e tyre për besimtarët e për gjithë njerëzit: “Zoti ju do, ju do të gjithëve. E keqja nuk do të ngadhnjejë!”

Më tej, drejtori i Sallës së Shtypit të Vatikanit sqaroi se emri i zgjedhur nga Papa i ri kujton qartësisht paraardhësin Leoni XIII, Papë i enciklikës “Rerum Novarum”, shpallur më 15 maj 1891, dokument në zanafillë të doktrinës moderne shoqërore të Kishës Katolike. E nuk ishte e rastësishme në përshëndetjen e Papës Prevost edhe përmendja e grave dhe e burrave, e punës së tyre, në këto kohë të Inteligjencës Artificiale.