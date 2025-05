Vatikani

Konklavi, 131 kardinalë zgjedhës në Romë. Nga data 6 maj ata do të jenë në Santa Marta

Sot u mbajt Kongregacioni a mbledhja e nëntë e Përgjithshëm në Vatikan: 177 kardinalë të pranishëm, nga të cilët 127 zgjedhës. Puna në Santa Marta, ku do të besojnë karindalët gjatë konklavit, po vazhdon me një ritëm intensiv dhe do të përfundojë deri më 5 maj për të mundësuar sistemimin. Kardinalët Prevost dhe Semeraro ishin pjesë e Komisionit që ndihmon Kamerlengun në administrimin e zakonshëm

R.SH. – Vatikan Në Romë deri më sot janë 131 kardinalë nga 133 që pritet të hyjnë në Konklavin e ardhshëm më 7 maj për të zgjedhur Papën e ri. Prej tyre, 127 sot ishin të pranishëm në Kongregacionin a Mbledhjen e nëntë të Përgjithshme, mbajtur paradite nga ora 9 deri në 12.30 në sallën e re të Sinodit, ku gjithsej morën pjesë 177 kardinalë. Këto janë përditësimet më të fundit të Matteo Brunit, drejtor i Zyrës së Shtypit të Selisë së Shenjtë. Ai shpjegoi gjithashtu se puna e rinovimit në Casa Santa Marta për të akomoduar kardinalët po vazhdon me një ritëm intensiv dhe për këtë arsye do të përfundojë deri të hënën më 5 maj. Prandaj, kardinalët që marrin pjesë në Konklavin e ardhshëm do të mund të fillojnë të hyjnë në shtëpinë e Shën Martës duke filluar nga mbrëmja e së martës 6 maj, deri në mëngjesin e së mërkurës 7 maj, përpara Meshës "pro eligendo Pontificie" që është programuar për në orën 10.00 të 7 majit. Në mbledhjen e sotme u zgjodhën edhe kardinalët që do të mbështesin kardinalin Marx, koordinator i Këshillit të Ekonomisë, për ditët në vijim në Komisionin që ndihmon Kamerlengun e Kishës, kardinalin Kevin Farrell, në mbarështimin e punëve të zakonshme. Këta janë kardinalët Robert Francis Prevost dhe Marcello Semeraro.