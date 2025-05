Kard. Parolin: Tereza e Lisieux, rrugë e vogëlsisë kundër vetëdashjes së njeriut modern

Me rastin e 100-vjetorit të kanonizimit të Doktores së Kishës, Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Parolin, kremtoi, më 17 maj, një Meshë në Trinità dei Monti: shembulli i rregulltares është përgjigje që i jepet "kërkimit të shfrenuar dhe spazmodik të pavarësisë nga të gjithë e nga gjithçka” e që nuk i jep menjëherë rrugëzgjidhje kohës "për enigmat e fshehura të gjendjes njerëzore".

R.SH. / Vatikan

“Një nga figurat më origjinale dhe më simpatike të krishterimit”: kështu e përshkroi Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, Shën Terezën e Krishtit Fëmijë, e njohur si Tereza e Lisieux, në predikimin e Meshës që kryesoi më 17 maj, në Kishën Trinità dei Monti, e cila i kushtohet në Romë. Kremtimi u mbajt me rastin e njëqindvjetorit të kanonizimit të motrës rregulltare karmelitane, reliket e së cilës ruhen në këtë kishë.

"Udha e vogël", nuk është punë fëmijësh, por radikalitet ungjillor

Pajtore qiellore e Misioneve, së bashku me Françesk Saverin, Shën Terezën e Krishtit Fëmijë, ndryshon nga shenjti jezuit, sepse e kalon jetën në lutje, mbyllur në manastir, pa dalë kurrë nga streha e murgeshave. Kard. Parolin kujtoi atë "rrugë të vogël" të zgjedhur nga Shenjtorja, Pajtore e dytë e Francës dhe Doktore e Kishës, shprehje e një stili që, siç sakësoi, merret me kryerjen e "gjërave të vogla konkrete" të jetës së përditshme, me dashuri, me përvujtëri, me fe, me thjeshtësi dhe, mbi të gjitha, me lëshim të plotë në duart e Zotit. Nuk duhet ngatërruar me një lloj infantilizmi të lehtë - vërejti Kardinali Parolin - bëhet fjalë për "një kthim rrënjësor tek Ungjilli".

Kapërcimi i ndjekjes së shfrenuar të vetvetes

Figura e Shën Terezës së Lisieux kujtohet sidomos për vëmendjen që tregonte ndaj Zotit, i cili tek çdo njeri shikon veçantinë e tij dhe e do, pa parë meritat vetjake, por plotësisht falas. Kardinali Parolin shpjegoi vlerën e jashtëzakonshme të mesazhit të Shën Terezës së Krishtit Fëmijë, e cila zgjodhi vogëlsinë, ndërsa njeriu i sotëm, ashtu si i së kaluarës, “e hedh poshtë në mënyra të ndryshme varësinë natyrore dhe reciproke nga të tjerët dhe nga ekosistemi, në përpjekjen për t’u bërë si Zoti”. E shtoi: “Në këtë kërkim të shfrenuar dhe spazmatik për autonomi, liri të plotë, pavarësi nga të gjithë e gjithçka, njeriu modern nuk është në gjendje t’u japë “përgjigje enigmave të fshehura të gjendjes njerëzore”, nga kuptimi i jetës - te koncepti i së mirës dhe i mëkatit, nga origjina e dhimbjes, te mënyra për të arritur lumturinë e vërtetë.