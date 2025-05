Atentati ndaj Gjon Palit II: sonte në 44° vjetorin e ngjarjes Mesha në Shën Pjetër

Sekretari i atëhershëm i Papës Wojtila, kardinali Stanislaw Dziwisz, sot në orën 18 përkujton ngjarjen me një kremtim liturgjik në altarin e katedrës së Shën Pjetrit. Hyrja është falas. Pas Meshës, do të pasojë një procesion deri te varri Shën Gjon Palit II.

R.SH. / Vatikan

Dyzet e katër vjet më parë, ishte 13 maj 1981, Papa Gjon Pali II, pikërisht në ditën e përvjetorit të shfaqjeve të Zojës së Bekuar të Fatimes, ishte viktimë e një atentati në Sheshin e Shën Pjetrit, në Vatikan.

Sonte kremtimi Meshës

Për të përkujtuar atë ngjarje, sonte në orën 18 në Bazilikën e Shën Pjetrit, sekretari i atëhershëm i Gjon Palit II, Kardinali Stanislaw Dziwisz, do të kryesojë një Meshë në Bazilikën e Vatikanit pranë altarit të katedrës së Shën Pjetrit. Hyrja është falas për të gjithë. Pas kremtimit liturgjik do të zhvillohet një procesion nga altari i katedrës së Shën Pjetrit deri te varri i Shën Gjon Palit II.

Sheshi i Shën Pjetrit në ditën e atentatitndaj Papa Wojtilës.

Plumbat e devijuar nga dora e provanisë

Atë ditë të 13 maj 1981, në orën 17.17 Papa Wojytla po bënte një gjiro me Papamobile në Sheshin e Shën Pjetrit para audiencës së përgjithshme të së mërkurës, kur papritur u rrëzua, i plagosur nga të shtënat me armë zjarri nga Ali Agca. Papa u transferua shpejt në spitalin Gemelli në Romë. Ai luftoi mes jetës dhe vdekjes, iu nënshtrua një operacioni dhe shpëtoi. Gjon Palit II qe gjithmonë i bindur se Zoja e Bekuar e Fatimes, me atë rast, kishte "devijuar plumbat" dhe i kishte shpëtuar jetën.

Gëzhojat e plumbave qëlluar nga Ali Agca

Ndihmë e Nënës Qiellore

Në fakt, një vit pas atentatit, Gjon Pali II shkoi në Shenjtërore e Fatimes, në Portugali, për të falënderuar Zojën e Bekuar. Shtegtarëve të mbledhur në Shenjtëroren e Zojës Mari në Fatime Wojtjla u rrëfeu: "Dëshiroj t'ju them me besim se kur një vit më parë, në sheshin e Shën Pjetrit pësova atentatin, kur rifitova vetëdijen, mendimet e mia shkuan menjëherë në këtë Shenjtërore për të falënderuar Zemrën e Nënës Qiellore. Në gjithçka që ndodhi, pashë - dhe do ta përsëris akoma dhe akoma - kujdesin e veçantë amënor të Marisë.