Vatikan: lule dhe bimë nga Italia e Holanda, për Javën e Pashkëve

Punëtorët e Shërbimit të Kopshteve dhe Mjedisit të Drejtorisë së Infrastrukturës të Guvernatoratit të Shtetit të Qytetit të Vatikanit po punojnë së bashku me Shoqatën Kombëtare të Qyteteve të Naftës, me profesorë të Qendrës Bioteknologjike të Naklo dhe të Novo Mesto të Sllovenisë, për të hijeshuar Sheshin e Shën Pjetrit dhe Bazilikën e Vatikanit me rastin e së Dielës së Palmave e të Larit dhe të Triditshit të Pashkëve.

R.SH. / Vatikan

Mijëra lule dhe bimë shumëngjyrëshe, ardhur nga Italia dhe Holanda, do të zbukurojnë Sheshin e Shën Pjetrit dhe Bazilikën e Vatikanit për kremtimet e Javës së Madhe të Pashkëve. Punonjësit e Shërbimit të Kopshteve dhe Mjedisit të Drejtorisë së Infrastrukturës e Shërbimeve të Guvernatoratit të Shtetit të Qytetit të Vatikanit po kujdesen për rregullimin e tyre, me krijime artistike, në bashkëpunim me ata që dhuruan bimë dhe lule.

Degë ulliri nga Lacio

Nesër, 13 Prill, e Diela e Palmave, do të shpërndahen 200 mijë degë ulliri dhe 150 palma siguruar nga Shoqata Kombëtare e Qyteteve të Naftës dhe Rajoni i Lazios. Konkretisht: 100 mijë degëza vijnë nga Tenuta Castel di Guido dhe ofrohen nga Bashkia e Romës, 100 mijë të tjera u mblodhën nga 46 Qytetet e Naftës së Lazios. Homazhi i Qyteteve të Naftës sjell me vete kërkesën për një paqe përfundimtare dhe të qëndrueshme në Gaza dhe Ukrainë dhe një mesazh afërsie me popullsitë-viktima të të gjitha luftërave në botë, siç thuhet në një njoftim për shtyp nga Shoqata Kombëtare e Qyteteve të Naftës.

"Pema e ullirit na mëson të jetojmë në harmoni sepse është simbol i paqes. Por paqja mund të krijohet vetëm së bashku," thotë Presidenti Michele Sonnessa. "Lufta nuk e fal askënd! Di të mbjellë vetëm vdekje dhe varfëri, ndërsa qytetërimi mbin në paqe. Nuk ka paqe pa dialog e pa njohje reciproke, ashtu si nuk ka aleancë pa të mirën e përbashkët. Shtetet e botës duhet ta marrin menjëherë këtë angazhim konkret". Synimi i Shoqatës është gjithashtu të sjellë kulturën, identitetin dhe traditat e Qyteteve të Naftës në Sheshin e Shën Pjetrit, me shpresë për paqen në Evropë dhe në botë, shpjegon nënkryetari Alfredo D'Antimi.

Dhurata e Rrugës Neokatekumenale

Shpërndarja e disa “palmave feniks”-dhuruar nga Rruga Neocatechumenale - do të merret nga Zyra e Kremtimeve Liturgjike të Papës, e nuk do të mungojnë as palmurelet e gërshetuara tradicionale, të furnizuara nga sipërmarrja individuale Errico Grazia e Sanremos. Ullinj të mëdhenj do të pozicionohen edhe nga kompania romake e hortikulturës Flora Olanda.

Ekspertë nga Holanda dhe Sllovenia, në Romë për festimet e Pashkëve

Natën e Pashkëve, më 19 prill, në Bazilikën e Shën Pjetrit, do të krijohen dekorime me lule nga punonjësit e Shërbimit të Kopshteve dhe Mjedisit të Guvernatoratit të Qytet Shtetit të Vatikanit, falë edhe kontributit të profesorëve të floristikës së Qendrës Bioteknologjike të Naklo-s, si dhe të një profesoreshe të Qendrës së Bioteknologjisë së Sllovenisë.

Më në fund, në solemnitetin e Pashkëve, të dielën, 20 prill, Sheshi i Shën Pjetrit do të zbukurohet me mijëra lule dhe bimë të rritura në Holandë. Dekorimet do të krijohen falë kontributit bujar të luleshitësve holandezë, në bashkëpunim me mjeshtrat e Shërbimit të Kopshteve e Mjediseve.