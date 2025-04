Vatican News shton gjuhën azere

Duke filluar nga sot, 2 prill, gjuhët e Vatican News do të rriten në 56 me shtimin e gjuhës azere. Për Prefektin Apostolik të Azerbajxhanit, Imzot Fekete, kjo është një nismë për të forcuar fenë dhe për të përhapur të vërtetën. “Çdo gjuhë është e rëndësishme – thotë Ruffini, prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Komunikimin – në ndërtesën e gurëve të gjallë që ne ndërtojmë ditë pas dite”

R.SH. / Vatikan

Në faqen e internetit Vatican News shtohet gjuha azere, pikërisht në prag të 20-vjetorit të vdekjes së Shën Gjon Palit II, Papa i parë që vizitoi Azerbajxhanin. Mediat e Vatikanit do të flasin në 56 gjuhë, duke përfshirë gjuhët e shenjave në italisht, spanjisht, anglisht dhe frëngjisht. "Në predikimin e tij në Baku, më 23 maj 2002 - kujton Prefekti Apostolik i Azerbajxhanit, imzot Vladimir Fekete, salezian - Shën Gjon Pali II theksoi se bashkësia e vogël katolike në vend duhet të jetë tharmi dhe shpirti i shoqërisë. Mjetet e komunikimit në botën e sotme janë gjithnjë e më të fuqishme në përhapjen e së vërtetës, duke e mbështetur kështu shpresën e njerëzimit dhe duke e përforcuar fenë e besimtarëve”.

Imzot Fekete, i cili është nismëtar i projektit në bashkëpunim me Dikasterin e Komunikimit, shpjegon se: “Shumica e katolikëve në Azerbajxhan nuk flasin gjuhë të tjera dhe informacioni mbi jetën e Kishës universale, shpesh, kërkohet duke përdorur burime, që nuk janë gjithmonë të besueshme. Për këtë arsye, menduam këtë iniciativë me Radio Vatikanin - Vatican News”. "Të gjithë", shton imzot Fekete, "do të kenë mundësinë të lexojnë fjalët e Atit të Shenjtë dhe lajmet më të rëndësishme të Kishës universale në gjuhën e tyre. Jam i sigurt se do të jetë një shërbim i dobishëm edhe për shumë jobesimtarë, ose për anëtarët e feve të tjera.

Gjuha azere", thekson Fimzot ekete, "nuk flitet vetëm në Republikën e Azerbajxhanit, por edhe nga rreth 30 milionë azerë, që jetojnë në gjithë botën. Ia besojmë këtë projekt mbrojtjes së të Shenjtnueshmes Mari, me shpresën se të gjithë lexuesit tanë do ta konsiderojnë Vatican News si mjet të dobishëm për jetën e tyre njerëzore dhe shpirtërore”.