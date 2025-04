Vatikani

Ukraina: Gallagher-Lavrov, bisedë telefonike për të ndaluar luftën

Sot, 4 prill, Sekretari i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare bisedoi me Ministrin e Punëve të Jashtme të Federatës Ruse. Në qendër të vëmendjes, politika dhe nismat botërore, që synojnë ndalimin e veprimeve luftarake. U ritheksua vullneti i Selisë së Shenjtë për të vazhduar angazhimin njerëzor lidhur me shkëmbimin e të burgosurve.

R.SH. / Vatikan Sot, e premte, 4 prill, Kryeipeshkvi Paul R. Gallagher, Sekretar i Vatikanit për Marrëdhëniet me Shtetet dhe Organizatat Ndërkombëtare dhe Sergej Lavrov, Ministër i Punëve të Jashtme të Federatës Ruse, shkëmbyen një bisedë telefonike. Dialogu - njofton një Komunikatë e Sallës së Shtypit të Selisë së Shenjtë - iu kushtua kuadrit të përgjithshëm të politikës botërore, me vëmendje të veçantë për situatën e luftës në Ukrainë dhe disa nisma, që synojnë ndalimin e veprimeve luftarake. U ripohua edhe gatishmëria e Selisë së Shenjtë për të vazhduar angazhimin humanitar në çështjet që kanë të bëjnë me shkëmbimin e të burgosurve, thuhet në notë. Së fundi, u shqyrtuan edhe disa çështje që kanë të bëjnë me jetën fetare e, në veçanti, me situatën e Kishës Katolike në Federatën Ruse.