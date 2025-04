Jezusi ngjitet në Jerusalem: E Diela e Larit

Ngjitu në Jeruzalem, Jezus, /shaluar mbi gomar, rrethuar nga shtegtarët./Ngjitu në Qytetin Shenjt/ku të presin mundimet e vdekja,/pse dashurinë që ti ke për ne/s’ka forcë në botë ta ndalojë!.../Ti o Jezus e di mirë ç’të pret: /Tmerri e terri e dhimbja,/tradhtia e braktisja./Të pret kodrina e Kalvarit,/kryqi të pret e gozhdat janë gati./Përpara të gjithëve ti do të lartohesh,/mbi kryqin e lagur me djersë e me gjak…/ pas pak…

R.SH. / Vatikan

E Diela Larit: Jezusi ngjitet në Jerusalem

Meditim kushtuar të Dielës së Larit:

Ngjitu në Jeruzalem, Jezus,

shaluar mbi gomar, rrethuar nga shtegtarët.

Ngjitu në Qytetin Shenjt

ku të presin mundimet e vdekja,

pse dashurinë që ti ke për ne

s’ka forcë në botë ta ndalojë!

S’mund ta ndalojë as dhuna

e as poshtërsia njerëzore.

Shtegtimi yt cak tjetër s’ka:

mbaron këtu!

Në këtë vend do të bësh dëshmi

duke dhuruar jetën.

Ti e di mirë ç’të pret:

Tmerri e terri e dhimbja,

tradhtia e braktisja.

Të pret kodrina e Kalvarit,

kryqi të pret e gozhdat janë gati.

Përpara të gjithëve ti do të lartohesh,

mbi kryqin e lagur me djersë e me gjak…

pas pak…

Po tash për tash njerëzia që të njohu,

që të pa e të dëgjoi e mbrapa po të ndjek

të shpreh veç entuziazëm.

E bën këtë me gjestet e të varfërve

të cilët, të çuditur, njohin Dikë,

dikë që i do, dikë që i mbron,

dikë që i rrethon me kujdes,

që i shikon me mëshirë.

E e bën me fjalë në të cilat

zëri i profetëve jehon

thellësive të kohës.

E ti e ndjen si përmbushet

premtimi i bërë ç’prej kahmot.

Ata brohorasin!

Si mund t’i bësh të heshtin?

Për këtë ke ardhur,

Që të dhurosh jetën

për jetën,

për ta për shëlbimin e botës.