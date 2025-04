Papa vazhdon terapitë në Shën Martë, përmirësohen zëri dhe lëvizshmëria

Zyra e shtypit e Selisë së Shenjtë njofton për kushtet shëndetësore të Papës, i cili vazhdon konvaleshencën në rezidencën e tij në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Françesku është në humor të mirë, punon dhe kremton Meshën në kapelë çdo ditë. Ditët e fundit, analizat e gjakut dhe radiografia treguan një përmirësim të pamjes së infeksionit pulmonar.

R.SH. / Vatikan

Në lidhje me gjendjen shëndetësore të Papa Françeskut, në një njoftim të sotëm zyra e shtypit e Vatikanit pohon se "gjendja shëndetësore e Papës mbetet e pandryshueshme. Analizat e gjakut tregojnë vlera normale. Radiografia e gjoksit e bërë ditët e fundit tregon një përmirësim të pamjes infektive të mushkërive.

Vazhdojnë të gjitha terapitë e ndryshme: ka përmirësime të mëtejshme nga pikëpamja motorike, respiratore dhe e përdorimit të zërit. Oksigjenimi me fluks të lartë me kanula hundore përqendrohet kryesisht gjatë natës dhe kur është e nevojshme.

Papa vazhdon punën, ulet në tryezën e tij. Kremton Meshën çdo mëngjes në kapelën e katit të dytë në shtëpinë e Shën Martës. Nuk ka pasur vizita të veçanta: pranë tij janë të pranishëm stafi shëndetësor dhe bashkëpunëtorët më të afërt.

Nesër për audiencën e përgjithshme të së mërkurës, teksti i katekezës së Papës do të publikohet si të mërkurën e kaluar. Për mënyrën e kremtimit të lutjes së Engjëllit të Zotit, të dielën e ardhshme, do të njoftohet në konferencën e ardhshme të premten, më 4 prill". Kështu ka bërë të ditur sot zyra e shtypit e Vatikanit në lidhje me gjendjen shëndetësore të Papa Françeskut.