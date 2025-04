Besojma e Nikesë: karta e identitetit e të krishterit

Komisioni Ndërkombëtar Teologjik botoi dokumentin “Jezu Krishti, Biri i Zotit, Shëlbuesi - 1700 vjetori i Koncilit Ekumenik të Nikesë (325-2025)”, kushtuar asamblesë, e cila hyri në histori për Simbolin që shpall fenë në shëlbimin në Jezu Krishtin dhe në një Zot të vetëm: Atin, Birin e Shpirtin Shenjt. Katër kapituj në emër të nxitjes së unitetit të të krishterëve dhe të Sinodalitetit në Kishë.

R.SH. / Vatikan

Më 20 majin e ardhshëm, bota e krishterë do të përkujtojë 1700-vjetorin e hapjes së Koncilit të parë Ekumenik të Kishës, mbajtur në Nike, në vitin 325, i cili hyri në histori kryesisht për Simbolin që përmbledh, përcakton dhe shpall besimin në shëlbimin në Jezu Krishtin dhe në një Zot të vetëm, Atin, Birin dhe Shpirtin Shenjt. E plotësuar nga Këshilli i Konstandinopojës në vitin 381, Besojma e Nikesë u bë në praktikë karta e identitetit të fesë së krishterë shpallur nga Kisha.

Për këtë arsye, Komisioni Teologjik Ndërkombëtar (ITC) vendosi t'i kushtojë një dokument gati shtatëdhjetë faqesh koncilit të Nikesë, që u mblodh nga perandori Kostandin në Azinë e Vogël, me objektivin e dyfishtë për të rikujtuar kuptimin e tij themelor dhe për të nxjerrë në pah burimet e jashtëzakonshme të Besojmës, duke i rifilluar në këndvështrimin e fazës së re të ungjillizimit në epokën e tanishme, që quhet ndryshimi aktual i Kishës. Edhe pse përvjetori kremtohet gjatë Jubileut të Shpresës dhe në lidhje me përkimin e datës së Pashkëve për të gjithë të krishterët, në Lindje dhe në Perëndim.

Për këto arsye, titulli i dokumentit “Jezu Krishti, Biri i Zotit, Shëlbuesi – 1700-vjetori i Koncilit Ekumenik të Nikesë (325-2025)”, publikuar sot, e enjte 3 prill, nuk është tekst i thjeshtë i teologjisë akademike, por sintezë që mund të shoqërojë thellimin e fesë dhe dëshmimin e saj në bashkësinë e krishterë. Për më tepër, në Nike, për herë të parë, uniteti dhe misioni i Kishës u shpreh në një nivel universal (prej këndej edhe cilësimi "ekumenik") në formën sinodale të atij rrugëtimi që i takon, duke u bërë kështu edhe pikë referimi e frymëzimi në procesin sinodal në të cilin përfshihet sot Kisha Katolike.

Për dokumentin punuan edhe dy teologë.

I ndarë në 124 pika, dokumenti është rezultat i vendimit të Komisionit Teologjik Ndërkombëtar (ITC) për të kryer një studim mbi rëndësinë dogmatike të Nikesë gjatë mandatit të saj të dhjetë pesëvjeçar. Puna u drejtua nga një nënkomision i kryesuar nga meshtari francez Philippe Vallin, i përbërë nga ipeshkvijtë Antonio Luiz Catelan Ferreira dhe Etienne Vetö, meshtarët Mario Angel Flores Ramos, Gaby Alfred Hachem dhe Karl-Heinz Menke dhe profesorët Marianne Schlosser dhe Robin Darling Young. Teksti u votua dhe u miratua në një formë të veçantë unanimisht në vitin 2024 dhe më pas iu dorëzua për miratim Presidentit, Kardinalit Víctor Manuel Fernández, Prefekt i Dikasterit të Vatikanit për Doktrinën e Fesë, ku u krijua komisioni. Kardinali argjentinas Fernández, pasi mori miratimin e Papës Françesku, autorizoi botimin e tij më 16 dhjetor. Katër kapitujt në të cilët shpaloset reflektimi i teologëve, paraprihen nga një hyrje me titull "Doksologjia, Teologjia dhe Shpallja" dhe pasohen nga përfundimi.

Një lexim doksologjik i simbolit

Kapitulli i parë, “A Creed for Salvation: Doxology and Theology of the Dogma of Nicea” (nn. 7-47) (Një Besojmë për Shëlbim: doksologjia dhe teologjia e dogmës së Nikesë), është më i rëndësishmi. Ai ofron “një lexim doksologjik të Simbolit a Besojmës së fesë, për të nxjerrë në pah burimet e tij soteriologjike dhe rrjedhimisht kristologjike, trinitare dhe antropologjike”, me synimin për t’i dhënë “një shtysë të re shtegtimit drejt unitetit të krishterë”. Duke nënvizuar rëndësinë ekumenike të besojmës së Nikesë, teksti shpreh edhe besimin lidhur me datën e përbashkët për kremtimin e Pashkëve, shpresuar vazhdimisht nga vetë Papa Bergoglio. Në këtë drejtim, nr. 43 thekson se viti 2025 është për gjithë të krishterët "një mundësi e paçmuar për të nënvizuar se ajo që kemi të përbashkët është shumë më e fortë, sesa ajo që na ndan: të gjithë së bashku, ne besojmë në Zotin-Trinitar, në Krishtin, njeri i vërtetë e Zot i vërtetë, në shëlbimin në Jezu Krishtin, sipas Shkrimeve të lexuara në Kishë dhe në frymën e Shpirtit Shenjt.

“Ne besojmë ndërsa pagëzojmë; e lutemi siç besojmë"

Mirëpritja e pasurisë së Nikesë pas shtatëmbëdhjetë shekujsh çon gjithashtu në të kuptuarit se si ai Koncil i Kishës ushqen dhe drejton ekzistencën e përditshme të krishterë: kjo është arsyeja pse “Ne besojmë ndërsa pagëzojmë; dhe lutemi ashtu siç besojmë". Por, mirëpritja e pasurisë së koncilit të Nikesë pas shtatëmbëdhjetë shekujsh na çon gjithashtu në të kuptuarit se si ai Koncil ushqen dhe drejton ekzistencën e përditshme të krishterë: kjo është arsyeja pse kapitulli i dytë, "The Nicene Creed in the Life of Besimers" (nn. 48-69), i tenorit patristik, shpjegon se si u zhvilluan ngjarjet e Kishës pas një liturgjie. “Ne besojmë ndërsa pagëzojmë dhe lutemi, siç besojmë”, kujton dokumenti, duke na nxitur të pijmë sot dhe përgjithmonë nga ai “burim i gjallë”, përmbajtja e pasur dogmatike e të cilit ka qenë vendimtare në vendosjen e doktrinës së krishterë. Dhe në këtë kuptim dokumenti shqyrton përfshirjen e Besojmës në praktikën liturgjike dhe sakramentale, në katekizëm dhe në predikim, në lutje dhe në himnet e shekullit të katërt.

Ngjarje teologjike dhe kishtare

Kapitulli i tretë, "Nikea si ngjarje teologjike dhe kishtare" (nn. 70-102), më pas thellohet në një mënyrë, në të cilën Besojma dhe Koncili "bëjnë dëshmi për të njëjtën ngjarje të Jezu Krishtit, përçarja e të cilit në histori ofron një akses të paparë te Zoti dhe paraqet transformimin e mendimit njerëzor. "Të thirrur nga perandori për të zgjidhur një mosmarrëveshje lokale që ishte përhapur në të gjitha Kishat e Perandorisë Romake Lindore dhe në Kishat e shumta të Perëndimit - shpjegon dokumenti - për herë të parë ipeshkvijtë nga e gjithë Oikouménè u mblodhën në një Sinod. Deklarata e tij e fesë dhe vendimet e tij kanonike u shpallen si normative për të gjithë Kishën. Bashkësia dhe uniteti i padëgjuar, i sjellë në Kishë nga ngjarja e Jezu Krishtit, bëhen të dukshme dhe efektive në një mënyrë të re nga një strukturë me shtrirje universale, ndërsa shpallja e lajmit të mirë të Krishtit në të gjithë pafundësinë e saj merr një autoritet të paparë" (Krh. n. 101).

Fe edhe për njerëzit e thjeshtë

Në përfundim, në kapitullin e katërt dhe të fundit, “Ruajtja e një feje që mund të arrihet nga të gjithë njerëzit e Hyjit” (103-120), vihen në dukje “kushtet e besueshmërisë së fesë të shpallura në Nike, të theksuar në një fazë të teologjisë themelore që nxjerr në pah natyrën dhe identitetin e Kishës, në atë që ajo është e vërteta autentike e fesë”. Sipas Komisionit Teologjik Ndërkombëtar (ITC), feja e predikuar nga Jezusi për të thjeshtët nuk është fe e thjeshtuar, e krishterimi nuk është konsideruar kurrë formë ezoterizmi e rezervuar për një elitë iniciatorësh; përkundrazi, Koncili Ekumenik i Nikesë, ndonëse për shkak të iniciativës së Kostandinit, përfaqëson “një çast historik në rrugëtimin e gjatë drejt libertas Ecclesiae, që është kudo garanci e mbrojtjes së fesë të më të pambrojturve përballë pushtetit politik”.

Në vitin 325, e mira e përbashkët e Zbulesës u bë vërtet "e disponueshme" për të gjithë besimtarët, siç vërtetohet nga doktrina katolike e pagabueshmërisë "in credendo" të popullit të pagëzuar. Edhe pse ipeshkvijtë kanë rol specifik në përcaktimin e fesë, ata nuk mund ta marrin atë pa qenë në bashkësinë kishtare të të gjithë Popullit të Shenjtë të Zotit, aq të dashur për Papën Françesku.

Rëndësia e Përhershme e Koncilit I Ekumenik

Dokumenti përfundon me "një ftesë urgjente" për "t'ia shpallur të gjithë Jezusit shëlbimin tonë sot", duke u nisur nga besimi i shprehur në Nike në një shumëllojshmëri kuptimesh.

Para së gjithash, rëndësia e përhershme e atij Koncili dhe e Besojmës, që doli prej tij, qëndron në "mahnitjen nga pafundësia e Krishtit, në mënyrë që të gjithë të mahniten prej tij" dhe të "ringjallin zjarrin e dashurisë për të" sepse, së pari, vetë Zoti e lidhi veten me njerëzimin përgjithmonë”;

së dyti, qëndron në mosshpërfilljen e "realitetit" dhe të moslargimit "nga vuajtjet dhe tronditjet që mundojnë botën e duken se komprometojnë çdo shpresë";

së treti, do të thotë të jemi "veçanërisht të vëmendshëm ndaj vëllezërve dhe motrave tona më të vogla", sepse "këta të kryqëzuar të historisë janë Krishti mes nesh", ose "ndaj atyre, që kanë më shumë nevojë për shpresën dhe hirin", por në të njëjtën kohë, duke ditur vuajtjet e të Kryqëzuarit, janë nga "apostujt, mësuesit dhe ungjillëzuesit e të pasurve";

e, së fundi, do të thotë të shpallësh "si Kishë" ose "me dëshminë e vëllazërisë", duke i treguar botës gjërat e mrekullueshme për të cilat ajo "një, e shenjtë, katolike dhe apostolike" është "sakramenti universal i shëlbimit", dhe në të njëjtën kohë, duke përhapur thesarin e Shkrimeve të Shenjta që interpretojnë Besojmën, pasurinë e profecisë së lutjes dhe të shenjtërisë, gjithmonë me vështrimin e ngulur tek Krishti Ngjallur që mposht vdekjen dhe mëkatin dhe jo kundërshtarët, që nuk ka asnjë humbës në Misterin e Pashkëve, përveç humbësit eskatologjik, Shejtanit, përçarësit. Nuk është rastësi që më 28 nëntor, ndërsa priste në audiencë anëtarët e Komisionit Teologjik Ndërkombëtar (ITC), Papa, duke lavdëruar punën e tyre, foli për dobinë e një dokumenti që synon "të ilustrojë kuptimin aktual të fesë së shpallur në Nike... të ushqejë besimin e besimtarëve dhe, duke u nisur nga figura e Jezusit, të ofrojë ide të reja e të dobishme dhe reflektime të reja kulturore për Krishtin".

Një ditë studimi mbi Jezu Krishtin, Birin e Zotit, Shëlbuesin – në 1700 vjetorin e Koncilit Ekumenik të Nikesë (325-2025), do të mbahet më 20 maj, në Universitetin Papnor Urbanian, nga ora 9:00 deri në orën 19:30, me pjesëmarrjen e teologëve që kontribuan në hartimin e dokumentit dhe ekspertë të tjerë të kësaj fushe.