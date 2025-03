Ramazan, sfida jonë: “të jemi vëllezër e motra”

Mesazhi i Dikasterit të Vatikanit për Dialogun Ndërfetar për muajin e agjërimit të fesë Islame, që sivjet “përkon kryesisht me Kreshmët”: vlerat e përbashkëta, si drejtësia, dhembshuria dhe respekti për krijimin, duhet të jenë busulla për ndërtimin e urave, jo të mureve.

“Të ndërtojmë, me anën e dialogut, një të ardhme të përbashkët, të bazuar mbi vëllazërinë”, “të jemi vëllezër dhe motra, që respektojnë thellësisht njëri-tjetrën”: kjo është sfida që ftohen të përballojnë të krishterë e myslimanë, “në një botë që karakterizohet nga padrejtësitë, konfliktet dhe pasiguritë për të ardhmen”. E kjo theksohet edhe në mesazhin e Dikasterit të Vatikanit Dialogut Ndërfetar për muajin e Ramazanit dhe të Id al-Fitr, titulluar “Të krishterë dhe myslimanë: çka shpresojmë të bëjmë së bashku”, publikuar sot nga Salla e Shtypit e Selisë së Shenjtë. Teksti, i nënshkruar nga prefekti dhe sekretari i Dikasterit, Kardinali George Jacob Koovakad dhe Imzot Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage, nënvizon se "myslimanët dhe të krishterët mund të jenë dëshmitarë" të vëllazërisë dhe të dialogut, "me besimin se miqësia është e mundur, pavarësisht nga pesha e historisë dhe e ideologjisë".

Ramazani e Kreshmët: kohë lutjeje e bamirësie

Ramazani, “kohë agjërimi, lutjeje dhe mëshire”, “rast i privilegjuar për t'u afruar më shumë me Zotin dhe për të përtërirë vlerat themelore të fesë, dhembshurisë dhe solidaritetit”, sivjet “përkon kryesisht me Kreshmët, për të krishterët, periudhë agjërimi, lutjeje dhe kthimi te Krishti” - shkruhet në mesazh. “Afërsi që, “në kalendarin shpirtëror”, “ofron mundësi unike për të ecur krah për krah, të krishterë dhe myslimanë, në një rrugë të përbashkët pastrimi, lutjeje dhe bamirësie”. “Për ne katolikët është gëzim ta ndajmë këtë çast me ju, mbasi na kujton se jemi të gjithë shtegtarë në këtë dhé e se të gjithë përpiqemi të ‘jetojmë një jetë më të mirë’” - shkruajnë prefekti dhe sekretari i Dikasterit i Vatikanit për Dialogun Ndërfetar, e kjo na nxit të reflektojmë, së bashku me myslimanët, se çfarë mund të bëjmë “për të jetuar një jetë më të mirë” e si mund të përpiqemi për të qenë vëllezër e motra të vërteta, dëshmitarë të përbashkët të miqësisë së Zotit dhe të mbarë njerëzimit”.

Feja - rrugë e kthesës shpirtërore

Nëse katolikët nuk e konsiderojnë Ramazanin "muaj të thjeshtë agjërimi", por "shkollë të shndërrimit shpirtëror", që ndihmon për të "përqendruar vëmendjen në çka është themelore", "kohë disipline shpirtërore" që na fton "të jemi të devoçëm", "virtyt që na afron më shumë me Zotin dhe na nxit t’ia hapim zemrat të tjerëve", në Kreshmë ndjekin "një rrugë të ngjashme" e, përmes ngjinesës, lutjes e lëmoshës, përpiqen ta pastrojnë zemrën dhe të "përqendrohen tek Ai, që prin e drejton" jetën njerëzore. Prandaj, "këto praktika shpirtërore, edhe pse të shprehura ndryshe", "na kujtojnë se feja nuk është vetëm çështje gjestesh të jashtme, por rrugë kthese shpirtërore”.

Drejtësia dhe dhembshuria frymëzojnë veprime të përbashkta

"Feja në Zotin është thesar" që "na bashkon" të krishterë dhe myslimanë "shumë përtej dallimeve tona", vazhdon mesazhi “dhe na kujton se të gjithë jemi krijesa shpirtërore, të mishëruara dhe të dashura, të thirrura për të jetuar me dinjitet dhe respekt të ndërsjellë". “Dëshirojmë të bëhemi kujdestarë të këtij dinjiteti të shenjtë, duke refuzuar çdo formë dhune, diskriminimi dhe përjashtimi”, shtojnë Kardinali Koovakad dhe Imzot Kodithuwakku Kankanamalage, që në vjim theksojnë se, duke kremtuar Ramazanin dhe Kreshmët në të njëjtën kohë, të krishterët dhe myslimanët kanë “mundësinë unike t’i tregojnë botës se feja i shndërron njerëzit dhe shoqërinë dhe se është forcë shtytëse e bashkimit dhe e pajtimit”.

"Vlerat e përbashkëta, si drejtësia, dhembshuria dhe respekti për krijimin, duhet të frymëzojmë veprimet dhe marrëdhëniet tona" - vijojnë - dhe shërbejnë si busull për ne, që të jemi ndërtues urash, në vend të mureve; avokatë të drejtësisë, në vend të shtypjes; mbrojtës të mjedisit dhe jo shkatërrues të tij". "Feja dhe vlerat e saj" duhet të ndihmojnë e "të jenë zëra që ngrihen kundër padrejtësisë dhe indiferencës dhe që shpallin bukurinë e larmisë njerëzore".

Fitër-Bajrami, rast për takime vëllazërore të myslimanëve e të krishterëve

Së fundi, në mesazh urohet që "lutjet", "gjestet e solidaritetit" dhe "përpjekjet për paqe" nga ana e të krishterëve, "të jenë shenja të prekshme" të "miqësisë së sinqertë" me myslimanët, e festa e Id al-Fitr "rast për takime vëllazërore ndërmjet myslimanëve dhe të krishterëve" për të "kremtuar së bashku mirësinë e Zotit". "Këto çaste të thjeshta, por të thella të ndarjes së përbashkët, janë farë shprese, që mund t’i shndërrojnë bashkësitë tona dhe botën tonë" - përfundojnë Prefekti dhe Sekretari i Dikasterit të Selisë së Shenjtë për Dialogun Ndërfetar, duke shpresuar që “miqësia me myslimanët të jetë fllad freskues për një botë të etur për paqe dhe vëllazëri".