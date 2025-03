Publikohet kalendari i kremtimeve të Javës së Shenjtë të Pashkëve

Nga Mesha e së Dielës së Larit, 13 prill, përmes riteve të Javës së Shenjtë e të Madhe të Pashkëve, deri te kanonizimi i të Lumit Carlo Acutis, 27 prill, të Dielën e Mëshirës Hyjnore, në kaudër të Jubileut të Adoleshentëve

R.SH. / Vatikan

Zyra e kremtimeve liturgjike papnore ka publikuar kalendarin e Meshëve dhe ceremonive që do të mbahen nga 13 prilli, e Diela e Larit a e Diela e Luleve, deri më 27 prill, e Diela e dytë e Pashkëve ose e Mëshirës Hyjnore.

Të Dielën e Larit, më 13 prill, në orën 10.00 të, në Sheshin e Shën Pjetrit do të kremtohet Mesha për të përkujtuar hyrjen solemne të Jezusit në Jerusalem dhe momentet e Mundimeve të tij.

Të enjten e Madhe të Javës së Shenjtë të Pashkëve, më 17 prill, në Bazilikën e Shën Pjetrit në orën 9:30 do të kremtohet Mesha e Bagmit a Mesha e bekimit të Vajrave të Shenjta. Dhe përsëri në Bazilikën e Vatikanit.

Të nesërmen, të Premte e Madhe të Javës së Shenjtë të Pashkëve, m18 prill, në orën 17.00 do të bëhet kremtimi i Mundimeve të Jezu Krishtit Zot. Riti tradicional i Udhës së Kryqit, gjithnjë të Premten e Pashkëve, është programuar, si çdo vit, në orën 21.15, pranë amfiteatrit romak Koloseut.

Të Shtunën e Madhe të Javës së Shenjtë të Pashkëve, më 19 prillit, në mbrëmje në orën 19.30 fillon Vigjilja a Natës së Shenjtë e Pashkëve, e cila do të shoqërojë besimtarët drejt Ngjalljes së Jezu Krishtit, të Dielën e Pashkëve.

Atë ditë, pra, të Dielën e Pashkëve, më 20 prill, në kalendarin e publikuar sot njoftohet se Mesha e Ngjalljes së Jezu Krishtit do të mbahet në orën 10.30 në Sheshin e Shën Pjetrit dhe do të bëhet bekimi “Urbi et Orbi”.

Së fundi, të Dielën e Dytë të Pashkëve apo të Mëshirës Hyjnore, më 27 prillit, në orën 10.30, në Sheshin e Shën Pjetrit, do të kremtohet Mesha për kanonizimin e të Lumit Carlo Acutis në kuadër të Jubileut të Adoleshentëve.

Zyra e shtypit e Selisë së Shenjtë informon se do të jetë e nevojshme të shihet përmirësimi i gjendjes shëndetësore të Papës në javët në vijim për të vlerësuar praninë e tij të mundshme dhe me çfarë kushtesh, në ritet e Javës së Shenjtë të Pashkëve.