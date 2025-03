Në Paris, takimi i radiove evropiane. E pranishme edhe Radio Vatikani

Kryeqyteti francez po përgatitet të presë Asamblenë e Radiove të EBU-së, takimin e radiove publike evropiane, parashikuar më 3 dhe 4 prill. Ndër pjesëmarrësit, edhe emitentja papnore, anëtare themeluese e EBU-së

R.SH. – Vatikan

33 vende evropiane do të përfaqësohen në Asamblenë e 31-të të Radiove, që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian të Radiotelevizioneve (EBU), parashikuar për t’u mbajtur në Paris, më 3 dhe 4 prill. Në këtë veprimtari dyditore do të bëhet një bilanc i sfidave kryesore të momentit për sektorin publik të radios në kontinentin e vjetër, si edhe do të diskutohen mundësitë për të ardhmen e emitenteve radiofonike. Ndër pjesëmarrësit në takimin e organizuar nga Radio France do të jetë edhe Radio Vatikani, përfaqësuar nga zëvendësdrejtori editorial i mediave të Vatikanit, Alessandro Gisotti.

Takimi i këtij viti do të përqendrohet në çështje me aktualitet të madh, si problemet etike në përdorimin e Inteligjencës Artificiale dhe të zërit sintetik në produktet audio, strategjitë për të fituar dëgjues të rinj (veçanërisht moshat e reja), si edhe transformimi i emitenteve publike në kuadrin e presioneve politike dhe financiare në rritje. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet “Connected Car Playbook”, një projekt mbi pajisjet e lidhura me radio dhe, së fundi, do të flitet për të drejtat muzikore. Gjatë kësaj veprimtarie do të zgjidhet edhe Komiteti Radiofonik i EBU-së për periudhën dyvjeçare 2025-2027.

Pjesëmarrja në Asamblenë e Radiove në Paris synon të nënvizojë rolin e Radio Vatikanit në promovimin e emisioneve me përmbajtje cilësore dhe vëmendjen, që ajo u kushton teknologjive të reja, në përputhje me misionin e EBU-së për të nxitur cilësinë në shërbimin publik radioteleviziv.