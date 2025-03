Kupola e Shën Pjetrit fik dritat për "Orën e Tokës"

Me rastin e nismës së WWF, sonte e shtunë, 22 mars, do të shuhen dritat nga ora 20:30 deri në 21:30

R.SH. - Vatikan

Edhe këtë vit, me rastin e nismës së WWF(World Wide Fund for Nature) “Ora e Tokës”, Fabrika e Shën Pjetrit njofton për shtyp: dritat e kupolës së Bazilikës do të fiken për një orë, duke nisur nga ora 20:30.

Në enciklikën e tij Laudato si’, Papa Françesku na kujton se çështja ekologjike duhet të përqendrohet te etika dhe drejtësia sociale dhe se ajo që po ndodh me tokën, “shtëpinë tonë të përbashkët”, është sfidë e pashoqe, që ka të bëjë me përgjegjësinë tonë ndaj të tjerëve dhe brezave të ardhshëm. Ashtu si përgjegjësia e dritës, pa të cilën nuk mund të kuptohet terri i natës, i ndriçuar nga hëna e yjet, por edhe nga dora e njeriut!