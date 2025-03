VATIKANI

Kard. Parolin: Papa nuk e ka ndërprerë kurrë qeverisjen e Kishës

Në një intervistë me të përditshmen italiane Corriere della Sera, Sekretari i Shtetit të Vatikanit kard. Parolin shpjegon se “edhe në ditët më të vështira” të sëmundjes së tij, Françesku i “ka parë dosjet” për të cilat ai “vendoste në përputhje me rrethanat”. Më pas ka çështje që Dikasteret e Vatikanit mund t'i menaxhojnë në mënyrë autonome bazuar në autoritetin që u ka besuar Papa ose me delegim, si në rastin e kanonizimit.

R.SH. Vatikan Papa ka ngadalësuar, siç e kërkonte shëndeti i tij, por "qeveria e Kishës është në duart e tij". Kardinali Pietro Parolin shpjegon sesi shtrimi i tij në spital në fillim dhe rikuperimi i tij tani kanë ndryshuar kohën dhe sasinë e vëmendjes së Papës, por nuk e kanë ndërprerë kurrë, për çështjet që kërkonin vendimin ose drejtimin e tij. Në një intervistë me të përditshmen italiane Corriere della Sera, Sekretari i Shtetit të Vatikanit thellohet në punën e përditshme të Selisë së Shenjtë, duke thënë se nëse "Papa nuk e ka ndalur kurrë qeverisjen e Kishës, as gjatë ditëve të shtrimit të tij në Gemelli", është gjithashtu e vërtetë se ka "shumë çështje rutinore mbi të cilat bashkëpunëtorët e Kuries Romake mund të vazhdojnë edhe pa u konsultuar,bazuar në indikacionet e marra më parëdhe normat e mëparshme ekzistuese". Në emër të Papës Ato që i paraqiten Papës në këtë periudhë, saktëson kardinali Parolin, janë vetëm "çështje për të cilat ai dhe vetëm ai mund dhe duhet të vendosë", për pjesën tjetër ka një "pushtet" që dikasteret e Vatikanit, të cilat "punojnë në emër të Papës", mund të ushtrojnë duke marrë gradualisht vendime "duke ndjekur udhëzimet - është diçka më shumë normale" e hartuar nga Françesku. Një rrethanë e tillë, thotë Sekretari i Shtetit të Vatikan, përfaqësohet nga kanonizimet: "Është Papa ai që shqipton formulën, por edhe kjo, nëse është e nevojshme, mund t'i delegohet një bashkëpunëtori, i cili e shqipton atë në emër të Papës". Prandaj, vazhdon Parolin, nëse Papa do t'i jepte autorizimin kardinalit Marcello Semeraro, prefektit të Dikasterit për Çështjen e Shenjtorëve, ai mund të "lexon formulën në emrin e tij, në rast se nuk do të ishte në gjendje në atë moment". E gjithë kjo, vëren kardinali Parolin, "do të varet edhe nga ajo se si ndihet Ati i Shenjtë në ato ditë". Tani gjëja e rëndësishme për Françeskun, thotë Sekretari i Shtetit të Vatikan, "është se ai mund të pushojë dhe të shërohet" për dy muajt e këshilluar nga mjekët, me shpresën se "periudha e aktivitetit të reduktuar" në krahasim me ritmet e tij të mëparshme "mund ta ndihmojë Papën të rifillojë plotësisht shërbimin e tij".