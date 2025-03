"Jeta është gjithmonë pasuri", doracak i Dikasterit për Laikët, Familjen dhe Jetën

25 marsi shënon 30-vjetorin e enciklikës “Evangelium vitae” e, me këtë rast, publikohet një dokument për mënyrën se si duhet të veprojë Kisha në fushën e kujdesit baritor për jetën njerëzore, që ajo të mbrohet, të ruhet dhe të promovohet në kontekste të ndryshme gjeografike dhe kulturore, në këtë kohë shkeljesh tejet të rënda të dinjitetit të njeriut

R.SH. – Vatikan

"Jeta është gjithmonë pasuri (Evangelium vitae, 31) dhe, si e tillë, ajo duhet të paraqitet, të mbrohet dhe të vlerësohet në çdo situatë". Me këto fjalë, prefekti i Dikasterit për Laikët, Familjen dhe Jetën, kardinali Kevin Farrell, nis hyrjen e doracakut me titull “Jeta është gjithmonë pasuri. Si të fillohen procese për një Baritore të jetës njerëzore” (LEV 2025), vëllim që u publikua dje (24 mars), me rastin e kremtimit të 30-vjetorit të Letrës enciklike “Evangelium vitae” botuar më 25 mars, në soleminitetin e Lajmërimit të Zotit, të vitit 1995.

Kujdes baritor i vërtetë për jetën njerëzore

Kardinali Farrell shkruan: "Në një kohë shkeljesh tejet serioze të dinjitetit të njeriut, në shumë vende të munduara nga luftërat e nga çdo lloj dhune (sidomos kundër grave, fëmijëve – para e pas lindjes – adoleshentëve, njerëzve me kufizime, të moshuarve, të varfërve, migrantëve), është e nevojshme t’i japim formë një baritoreje të vërtetë mbi jetën njerëzore, për të zbatuar në praktikë çka u theksua edhe në Deklaratën e kohëve të fundit ‘Dignitas infinita’ të Dikasterit për Doktrinën e Fesë, në n.1: 'Një dinjitet i pafund, i themeluar në mënyrë të patjetërsueshme në vetë ekzistencën e tij, i përket çdo njeriu, pavarësisht nga rrethanat e nga çfarëdo gjendje a situate, në të cilën ndodhet’. Prandaj, jeta e çdo burri dhe e çdo gruaje duhet respektuar, ruajtur e mbrojtur gjithmonë. Ky parim, i pranueshëm edhe vetëm nga arsyeja, duhet zbatuar në çdo vend, në çdo fshat, në çdo shtëpi”.

Të promovohet dinjiteti i çdo njeriu

Doracaku është rezultat i një dialogu të vazhdueshëm me ipeshkvijtë: "Përfituesit kryesorë të këtij doracaku baritor janë pikërisht ipeshkvijtë, të cilët, në vizitat e tyre të shpeshta ‘ad limina’ në Selinë e Shenjtë, e kanë theksuar gjithnjë urgjencën e një shtyse për të mbrojtur dhe për të promovuar jetën dhe dinjitetin e çdo njeriu", komenton Sekretari i Dikasterit për Laikët, Familjen dhe Jetën, imzot Dario Gervasi. Pas një seminari në internet, organizuar nga Dikasteri në vitin 2024, me përgjegjësit e zyrave të Familjes dhe Jetës në Konferencat Ipeshkvnore të gjithë botës, filloi një proces i përbashkët për hartimin e një baritoreje mbi jetën njerëzore, në dritën e ideve të dokumentit “Dignitas infinita”.

Një udhë në çdo dioqezë

Në shërbim të këtij procesi, doracaku është një propozim, që sugjeron edhe si të zbatohet metoda sinodale e shoshitjes në Shpirtin Shenjt, përsa u përket temave të shumta lidhur me jetën e njeriut dhe me mënyrat për ta mbrojtur, për ta ruajtur dhe për ta promovuar atë në kontekste të ndryshme gjeografike dhe kulturore. “Në një dialog të përbashkët – vijon imzot Gervasi – duam të mbështesim rrugën e çdo dioqeze, në mënyrë që ajo të përdorë gjithçka nevojitet për një formim sa më të frytshëm të laikëve dhe për ndërgjegjësimin më të madh të brezave të rinj mbi vlerën e jetës njerëzore”.