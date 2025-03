VATIKANI

Inteligjenca Artificiale: paraqitet në Vatikan takimi për mbrojtjen e fëmijëve

Në Sallën e Shtypit të Selisë së Shenjtë u paraqit veprimtaria dyditore me temë: "Rreziqet dhe mundësitë e Inteligjencës Artificiale për Fëmijët: impenjimi i përbashkët për mbrojtjen e fëmijëve", organizuar nga Akademia Papnore e Shkencave në bashkëpunim me Fondacionin “World Childhood” dhe me Institutin e Antropologjisë të Universitetit Papnor Gregorian

R.SH. – Vatikan Një takim i nivelit të lartë për të mbledhur së bashku përfaqësues nga industria e teknologjisë, nga institucionet fetare, nga bota akademike, nga shoqëria civile, nga ambientet e fëmijëve dhe të rinjve, si edhe nga të mbijetuarit e abuzimit, për të trajtuar çështjen urgjente të përdorimit të sigurt dhe etik të Inteligjencës Artificiale për mirërritjen e fëmijëve. Ky është qëllimi i konferencës dyditore, që mbahet më 21 e 22 mars në Casina Pio IV në Vatikan, organizuar nga Akademia Papnore e Shkencave në bashkëpunim me Fondacionin “World Childhood” dhe me Institutin e Antropologjisë të Universitetit Papnor Gregorian. Tema: “Rreziqet dhe mundësitë e Inteligjencës Artificiale për Fëmijët: impenjimi i përbashkët në mbrojtjen e fëmijëve”. “Qëllimi është të kuptohen së bashku rreziqet dhe mundësitë, që jep Inteligjenca Artificiale, në mënyrë që të përmirësohet siguria për fëmijët dhe të përcaktohet përgjegjësia e çdo pale të interesuar, që, brenda sferës së saj të ndikimit, të veprojë në përputhje me impenjimin e përbashkët për mbrojtjen e fëmijëve”, shpjeguan organizatorët. Takimi u paraqit për gazetarët paraditen e sotme (20 mars) nga Kancelari i Akademisë Papnore të Shkencave dhe i Akademisë Papnore të Shkencave Sociale, kardinali Peter Turkson, nga presidenti i Akademisë Papnore të Shkencave, Joachim von Braun, nga drejtori i Institutit të Antropologjisë në Universitetin Papnor Gregorian, atë Hans Zollner, si edhe nga Sekretarja e përgjithshme e Fondacionit “World Childhood”, Paula Guillet de Monthoux. Synohet një ndërgjegjësim më i madh kolektiv për gjendjen aktuale të zhvillimit të Inteligjencës Artificiale përsa i përket ndikimit, që ajo mund të ketë te fëmijët. Do të hartohet një deklaratë e përbashkët, ku do të përshkruhen hapat dhe veprimet, që duhen ndërmarrë, për të luftuar keqtrajtimin, abuzimin dhe shfrytëzimin seksual të fëmijëve duke përdorur Inteligjencën Artificiale, përfshirë monitorimin dhe vlerësimin e herëpashershëm të procesit. Takimi mund të ndiqet online në faqen Youtube të Casina Pio IV.